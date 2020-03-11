На Киевщине пенсионерку лишили земли и заставили охранять могилу сына, — СМИ

Зинаида Кондратенко оказалась в ситуации, когда земельный участок, который она получила в наследство от сына, был переоформлена после его смерти. Об этом сообщает "Главком".

Женщина рассказала, что в 2006-м ее сын Евгений Кондратенко стал единственным владельцем фермерского хозяйства "Гранд", которое за год до того приобрело земельный участок площадью 18,55 га. Земля расположена в Бориспольском районе (Киевская область). Но впоследствии Евгений Кондратенко умер, и единственным наследником фермерского хозяйства стала мать.

В феврале 2018 Зинаида Кондратенко при переоформлении документов случайно узнала, что право собственности на земельный участок в фермерского хозяйства ее сына "Гранд" приобрела неизвестная ей столичная компания ООО "Фермерская компания "Гранд КМ". Оказалось, что месяц назад эта фирма "заключила договор" купли-продажи участка с умершим больше года назад Евгением Кондратенко.

Зинаида Кондратенко обратилась в Минюст и суды, в результате записи нотариуса о смене собственника земель участки были отменены, а договор купли-продажи земли признано недействительным.

Однако новые владельцы не остановились, и сейчас пытаются доказывать, что Евгений Кондратенко самом деле ... не умер. Поэтому пенсионерка боится, что злоумышленники пойдут на похищение из гроба тела Евгения Кондратенко, чтобы не дать возможности пенсионерке доказать, что она действительно похоронила сына. Женщина была вынуждена поставить у могилы охранника и за каждое ночное дежурство платить ему по 300 грн.