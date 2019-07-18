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18 июля 2019, четверг, 23:53 354
Мир 2019-07-18T23:53:59+03:00
Українські Новини
25-летний украинец обокрал компанию Microsoft на 13 миллионов долларов

25-летний украинец обокрал компанию Microsoft на 13 миллионов долларов

25-летний украинец Владимир Квашук обокрал одну из крупнейших транснациональных компаний по производству программного обеспечения Microsoft на миллионы долларов.

Об этом сообщает издание MarketWatch.

По информации Офиса прокурора США в Сиэтле, работая семь месяцев в компании тестером, Квашук мог выдавать себе подарочные сертификаты, однако вместо тестирования продавал их в Интернете.

Всего украинец выписал себе скидок на продукты Microsoft на 10 млн долл. и получил на свои банковские счета еще 2,8 млн долл. Его разоблачили и уволили в июне 2018 года, однако арестовали только сейчас, во вторник, 16 июля.

На вырученные деньги мужчина купил себе среди прочего автомобиль Tesla за 160 тыс. долл. и дом на берегу озера за 1,7 млн долл.

Как сообщали Українські Новини, украинцы управляли самым известным ресурсом в Darknet по продаже взломанных серверов.

Также ранее хакеры взломали сеть дипкоммуникаций Евросоюза и три года похищали информацию.

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