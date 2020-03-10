Врач "Рудольфинерхаус" исключил отравление Шокина ртутью естественным путем

Врач бывшего генерального прокурора Украины Николай Корпан, профессор-хирург австрийской клиники "Рудольфинерхаус" заявил, что в крови Виктора Шокина содержание ртути было почти в 5 раз больше нормы.

Об этом врач сообщил в интервью информационному агентству "Интерфакс-Украина".

По его словам, когда Шокин обратился в клинику "Рудольфинерхаус", то уровень ртути в его крови был значительно выше нормы.

"Когда Виктор Шокин обратился к нам, то уровень ртути был 9,7 единиц в его крови. А допустимая доза – ноль и максимально верхняя граница – два. То есть в 5, почти в 5 раз превышал допустимый уровень ртути в крови. 9,7 – это смертельная доза", – отметил Корпан.

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Он также отметил, что после начала интенсивного лечения пошло снижение уровня ртути в крови, однако он все равно остается высоким.

"Последний зафиксированный уровень ртути в крови Шокина приближается к верхней границе нормы, но все-таки он превышает ее в 2 раза, несмотря на то, что проводится интенсивная терапия", – заявил Корпан.

Также врач Виктора Шокина рассказал о трех сердечных приступах бывшего генпрокурора, ставших последствиями отравления.

"Шокин пережил 3 сердечных приступа. На первом этапе мы констатируем, что первый приступ был нанесен по сердечной мышце. Позже интоксикация продолжалась и организм сопротивлялся, но в то же время, сердечная мышца не выдержала и второго приступа, поэтому была остановка сердца и во второй раз. И в третий раз, когда начала развиваться недостаточность жизненно важных органов, таких как печень и почки – это был третий сердечный приступ", – сказал врач.

Корпан убежден, что такую дозу ртути было невозможно получить через пищу или другим естественным путем.

"В быту человек не может получить такой дозы. Если он там, не знаю, килограммами каждый день ела какой-либо продукт, содержащий ртуть. Скажем щуку он ел, по 20 кг, то уровень ртути можно было бы поднять в два, три раза. Но не больше. Возможно, в нескольких местах были поставлены следующие дозы ртути, проходило испарения, он заходил, вдыхал, этого не замечал, снова приходил, снова вдыхал и так далее. И позднее эта доза дошла до такого уровня, что начала давать свой результат", – отметил Корпан.

Как сообщалось, 10 сентября 2019 года бывший генпрокурор Шокин потерял сознание на улице во время поездки в Грецию. Позже, в Венской клинике "Рудольфиннерхаус", где он проходил лечение, было установлено, что Шокин был отравлен ртутью.

В конце января 2020 года адвокат Президента США Трампа Рудольф Джулиани анонсировал публикацию доказательств, которые должны подтвердить другое покушение на экс-генпрокурора Украины Виктора Шокина, произошедшее 2 ноября 2015 года.