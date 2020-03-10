Львов снизил тарифы на отопление на 31% за февраль

Исполнительный комитет Львовского городского совета снизил тарифы на отопление на 31% за февраль. Об этом говорится в решении исполкома от 10 марта передают Українські Новини.

Исполком снизил тариф на централизованное горячее водоснабжение также на 31%.

По словам заместителя мэра Львова Ирины Маруняк, решение принято с учетом падения цен на газ в среднем на 37%.

В результате снижения начисления жители Львова заплатят за январь на 300-600 гривен меньше, чем ожидалось.

Население Львова составляет 735 тыс. человек.

Как сообщали Українські Новини, Исполнительный комитет Львовского городского совета снизил тарифы на отопление на 22% за январь.

27 декабря 2019 года премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что предприятия теплоснабжения уже начали перерасчет платы за отопление.