Львов снизил тарифы на отопление на 31% за февраль

Исполнительный комитет Львовского городского совета снизил тарифы на отопление на 31% за февраль. Об этом говорится в решении исполкома от 10 марта передают Українські Новини. Исполком снизил тариф на централизованное горячее водоснабжение также на 31%. По словам заместителя мэра Львова Ирины Маруняк, решение принято с учетом падения цен на газ в среднем на 37%. В результате снижения начисления жители Львова заплатят за январь на 300-600 гривен меньше, чем ожидалось. Население Львова составляет 735 тыс. человек. Как сообщали Українські Новини, Исполнительный комитет Львовского городского совета снизил тарифы на отопление на 22% за январь. 27 декабря 2019 года премьер-министр Алексей Гончарук заявил, что предприятия теплоснабжения уже начали перерасчет платы за отопление.