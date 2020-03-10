Работники Панютинского вагоноремонтного завода выгнали представителей партии Порошенко со встречи с избирателями

Работники Панютинского вагоноремонтного завода выгнали представителей партии Порошенко со встречи с избирателя

Встреча с кандидатом в депутаты. Фото: kharkov.dozor.ua

Встреча с кандидатом в депутаты. Фото: kharkov.dozor.ua

Работники Панютинского вагоноремонтного завода выгнали представителей партии "Европейская солидарность", которые пытались сорвать встречу кандидата в депутаты по округу №179 Юлии Светличной с коллективом.

Об этом с места событий сообщил корреспондент интернет-идания "Восточный дозор".

Издание отметило, что в Харьковской области 10 марта был зафиксирован факт грубого нарушения избирательного законодательства.

"Как сообщает с места событий корреспондент "Восточного дозора", представители партии "Европейская солидарность" пытались сорвать встречу кандидата в депутаты по 179 округу Юлии Светличной с коллективом Панютинского вагоноремонтного завода. В ответ на это коллектив завода проголосовал за то, чтобы провокаторы покинули зал, после чего работники выдворили их с территории Панютинского ВРЗ", – написал "Восточный дозор".

На фотографиях, размещенных изданием, видно, как одна из представителей "Евросолидарности" показывает средний палец окружающим.

Позднее на видео она отметила, что является журналисткой, но показать удостоверение отказалась.

Как сообщил "Восточный дозор", на фото Наталья Ефименко, которая публиковала совместные фото с кандидатом от "Евросолидарности" в округе №179 Викторией Пташник.

Отметим, что с начала избирательной кампании наблюдатели фиксируют нарушение избирательного законодательства в округе №179, в том числе регистрацию кандидатов-клонов и распространение печатной агитации, очерняющей одного из кандидатов.