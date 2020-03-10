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10 марта 2020, вторник, 14:29 821 Фото
Выборы 2020-03-10T14:42:17+02:00
Українські Новини
Работники Панютинского вагоноремонтного завода выгнали представителей партии Порошенко со встречи с избирателя

Работники Панютинского вагоноремонтного завода выгнали представителей партии Порошенко со встречи с избирателями

Ирина Дорофейчук
Юлия Светличная, Панютинский вагоноремонтный завод, Европейская солидарность, Избирательный округ №179
Встреча с кандидатом в депутаты. Фото: kharkov.dozor.ua
Встреча с кандидатом в депутаты. Фото: kharkov.dozor.ua

Работники Панютинского вагоноремонтного завода выгнали представителей партии "Европейская солидарность", которые пытались сорвать встречу кандидата в депутаты по округу №179 Юлии Светличной с коллективом.

Об этом с места событий сообщил корреспондент интернет-идания "Восточный дозор".

Издание отметило, что в Харьковской области 10 марта был зафиксирован факт грубого нарушения избирательного законодательства.

"Как сообщает с места событий корреспондент "Восточного дозора", представители партии "Европейская солидарность" пытались сорвать встречу кандидата в депутаты по 179 округу Юлии Светличной с коллективом Панютинского вагоноремонтного завода. В ответ на это коллектив завода проголосовал за то, чтобы провокаторы покинули зал, после чего работники выдворили их с территории Панютинского ВРЗ", – написал "Восточный дозор".

На фотографиях, размещенных изданием, видно, как одна из представителей "Евросолидарности" показывает средний палец окружающим.

Позднее на видео она отметила, что является журналисткой, но показать удостоверение отказалась.

Как сообщил "Восточный дозор", на фото Наталья Ефименко, которая публиковала совместные фото с кандидатом от "Евросолидарности" в округе №179 Викторией Пташник.

Отметим, что с начала избирательной кампании наблюдатели фиксируют нарушение избирательного законодательства в округе №179, в том числе регистрацию кандидатов-клонов и распространение печатной агитации, очерняющей одного из кандидатов.

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