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10 марта 2020, вторник, 12:11 394
Общество 2020-03-10T12:11:01+02:00
Українські Новини
"Наши котики" за первый месяц проката "отбили" 1/5 затрат на свое производство

"Наши котики" за первый месяц проката "отбили" 1/5 затрат на свое производство

Татьяна Зотова
Кино, Госкино, кинофильм, Наши котики, Государственная поддержка
Наши котики Фото: vesti
Наши котики Фото: vesti

Украинский комедийный фильм "Наши котики" режиссера Владимира Тихого о приключениях в 2014 году бойцов украинской армии во время Российко-украинской войны на Востоке Украины с начала его демонстрации в кинотеатрах Украины, в качестве прокатных сборов, по состоянию на 24 февраля, заработал более 8,674 млн грн. Об этом говорится в ответе на информационный запрос Українських Новин, который редакция получила из Государственного агентства Украины по вопросам кино.

Как сообщили из Госкино, задекларированная стоимость производства фильма "Наши котики", созданного при государственной поддержке и содействии данного госоргана, составила более 42 млн. грн. А размер государственной поддержки на производство этого фильма составил 980 тыс. грн. В целом же (по состоянию на 24 февраля 2020) этот фильм посмотрели почти 100 тыс зрителей. В прокат лента вышла в посление дни января.

В ответе на еще один запрос Українських Новин в Госкино Украины сообщили, что в течение 2019 от проката кинолент, на которые выделялась государственная финансовая поддержка, в бюджет было возвращено более 23,6 млн грн. Всего же за прошлый год государство профинансировало создание кинофильмов украинского производства на общую сумму около 508 млн грн.

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