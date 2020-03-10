Пташник сменила 4 партии и призывала Порошенко не идти на второй срок, - Филиндаш о политических оборотнях

Кандидат в депутаты по 179 округу от партии Порошенко Виктория Пташник сменила 4 политсилы за 6 лет и призывала экс-президента не идти на второй срок. Об этом написал политический эксперт Евгений Филиндаш в своем посте на Фейсбук "Политические оборотни в 179 округе: Пташник, сменившая 4 политсилы и призывавшая Порошенко не идти на второй срок, баллотируется от его партии".

По его словам, одна из наиболее занимательных вещей в нашей политике – это частота, с которой украинские политики меняют свои знамёна.

"Ну, и конечно же их ситуативная принципиальность :). Вот например, сейчас по 179 округу от "Европейской солидарности" идёт небезызвестная экс-депутат Виктория Пташник, сменившая за 6 лет 4 партии", – отметил Филиндаш.

Он напомнил, что в своё время Пташник была избрана сопредседателем партии "ДемАльянс".

"Это случилось на том же съезде, когда эта политическая сила призвала бывшего президента Петра Порошенко не идти на второй срок.

Также, подчеркнул эксперт, экс-депутат отметилась и в рядах движения одного из наибольших критиков Порошенко – Михаила Саакашвили.

"Пташник входила в координационный совет "Руху за очищення". Ещё можно вспомнить участие Пташник в партиях "Самопомощь" и "Голос", которые неоднократно демонстрировали негативное отношение к Порошенко, по поводу и без поводу критикуя действия бывшего президента и его политсилы. Видимо у партии Порошенко серьезный кадровый дефицит, если для участия в выборах на стратегически важном округе не нашлось никого другого", – написал Филиндаш.

Тем не менее, резюмировал эксперт, уже сейчас можно с уверенностью сказать, что выдвижение Пташник не поможет "Европейской солидарности".

"Ни нынешняя, ни бывшая партии власти уже не воспринимаются избирателями округа. В "Слуге народа" это уже поняли и сняли кандидатуру своего представителя в пользу Юлии Светличной, которая пользуется наибольшей поддержкой избирателей. Думаю, у "Европейской солидарности" ещё есть шанс избежать позорного разгрома, сняв кандидатуру Пташник с выборов", – считает Филиндаш.