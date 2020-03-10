"Укрлендфарминг" требует извинений от директора НАБУ Сытника перед 27 тысячами работников компании за ложь

Олег Бахматюк, владелец группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард", в своем заявлении жестко ответил директору НАБУ Артему Сытнику на его выступление в Верховной Раде, рассказал о причинах его будущего увольнения и призвал президента уволить коррупционера.



Ответ Олега Бахматюка на выступление Артема Сытника в Верховной Раде 4 марта было опубликовано сегодня на сайте группы компаний "Укрлендфарминг". Олег Бахматюк охарактеризовал выступление, в котором Сытник назвал массовые акции протеста против его пребывания на посту директора НАБУ "проплаченными", неуклюжей попыткой оправданий: "Господин Сытник в своем выступлении перед депутатами Верховной Рады, в той нелепой попытке оправданий, которая должна была быть отчетом руководителя правоохранительного органа, одной из причин своего скорого увольнения назвал без всяких доказательств, без решения суда дело, которым он безосновательно преследует нашу компанию уже более четырех лет. Но господин Сытник забыл сказать одну вещь: это дело в сговоре с ним было незаконно возбуждено бывшим заместителем генерального прокурора Касько вопреки нормам закона, который он должен защищать. Уверен, он обязательно за это понесет ответственность, как и сам Сытник.", - говорится в заявлении.



Бахматюк заявил, что ситуация является уникальной в своей абсурдности: "Мы хотим конструктивно решить вопрос с выплатой задолженности государству, мы предлагаем выплатить 8 млрд грн с помощью механизмов реструктуризации. В ответ нам оказывают сопротивление в этом. Мы предлагаем деньги в бюджет - нас за это пытаются уничтожить и продать обломки компании за копейки, как это годами делает Фонд гарантирования вкладов. Прикрываясь государственными интересами, НАБУ, которое является одним из крупнейших получателей бюджетных средств среди силовых органов, уничтожает одного из крупнейших налогоплательщиков, прикрываясь сфабрикованными делами. Господин Сытник и его приспешники являются наибольшими государственными вредителями - и одновременно страна на их содержание тратит огромные средства".



Бахматюка возмутило, что людей, протестующих против произвола директора НАБУ под Верховной Радой, Сытник перед депутатами назвал "проплаченными".

"Это работники нашего агрохолдинга, которые уже в третий раз выходят на улицы с протестами. Это люди труда, которые в сложных экономических условиях вышли с требованием сохранить рабочие места. Рабочие места в компании, которая за последние три года уплатила в бюджет государства 7,7 млрд грн налогов, - заявляет Олег Бахматюк. - Все эти господа Ситники, Рябошапки, Каськи - это потребители бюджета, которые взамен ничего не создают, не приносят никакой пользы государству. И вот такой вредитель публично оскорбляет людей, которые честно работают и открыто отстаивают свои права.".



Бахматюк прямо обращается к Сытнику с требованием публично извиниться перед 27 тысячами работников компании и их семьями за публичные унижения и оскорбления с трибуны Верховной Рады. "Покайтесь и прекратите уничтожать компанию по мотивам личной мести, прекратите назначать виновных без суда. Вашей местью сейчас вынуждены заниматься уже 40 детективов НАБУ - треть от всех детективов бюро! Вы обвиняете меня в своей отставке? Я буду горд иметь отношение к отставке человека, который вредит государству. Хотя в вашей отставке будете виноваты только вы: из-за жадности, коррупции и того вреда, который вы приносите Украине".



Также Бахматюк от имени себя и работников компании призвал президента уволить Сытника, признанного судом коррупционером, как человека, который уничтожает большое и очень важное для экономики Украины предприятие.

"Увольте коррупционера, который уничтожает такое большое и очень важное для экономики Украины предприятие. Увольте Сытника, который не дает возможности гарантированно получить 8 млрд грн нашему государству. Хуже всего, если вы убедитесь в несостоятельности и вредности этих людей для страны уже тогда, когда наша компания будет лежать в обломках. Эти люди ничего хорошего не принесли Украине. Мы же хотим принести государству 8 млрд грн, мы хотим продолжать платить государству многомиллиардные налоги, мы хотим сохранить рабочие места и создать новые. Мы просим нас выслушать и всегда готовы к конструктивному диалогу в интересах государства.", - пишет Олег Бахматюк.



Олег Бахматюк - акционер одного из крупнейших агрохолдингов Украины, Группы компаний "Укрлендфарминг" и "Авангард", которые являются одними из крупнейших агропроизводителей и налогоплательщиков в Украине. Осенью 2019 года НАБУ открыло так называемое дело Писарука-Бахматюка, которое касается получения рефинансирования НБУ VAB Банком во время кризиса в Украине в 2014 году. Официальные выводы экспертиз оценки залогового имущества, выводы Фонда гарантирования вкладов физических лиц и заявления НБУ опровергают обвинения, выдвинутые НАБУ Бахматюку. Сытника обвиняют в личной мести Бахматюку за дело о коррупции - главным свидетелем в суде над директором НАБУ был советник сестры Бахматюка.