Закарпатский филиал общественного вещателя назвал "геноцидом журналистов" предложение работать за 1600 грн в месяц

"Национальный союз журналистов Украины призвал правление Общественного вещателя развивать региональное вещание, а не переводить сотрудников региональных филиалов на 0,25 ставки". Об этом на персональной странице в социальной сети Facebook написал председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Он опубликовал письмо закарпатских журналистов, Которое поступило в НСЖУ.

"Трудовой коллектив филиала ПАО НОТУ "Закарпатская РД", Комитет спасения Общественного Филиалы ОАО НСТУ" Закарпатская РД "и Профсоюзный комитет филиала ПАО НОТУ "Закарпатская РД" возмущен предложенной альтернативой правления НОТУ: переходом работников, которые не вошли в новое штатное расписание на 0, 25 ставки в связи с изменением условий труда.

Эти изменения касаются именно творческих работников коллектива, которые и формируют и создают контент регионального вещания. Ведь по плану руководства Общественного работник, который останется на предложенной мизерной ставке, будет работать над наполнением контента центрального киевского канала. Опять же это приведет к существенному сокращению контента в регионах и предотвращению всестороннего освещения жизни в регионах", - отмечается в письме, поступившем в НСЖУ.

В документе отмечается, что поскольку оклады и премии центрального руководства в десятки раз превышают оклады и премии сотрудников в регионах, журналисты считают издевательством и моральным унижением переход на предложенные условия труда - 0,25 ставки (1480-1600 гривен в месяц).

"Считаем это геноцидом журналистов и творческих работников региональных филиалов которые готовы работать, создавать качественный региональный контент, так как центральный канал никогда не сможет в полном объеме осветить жизнь края.

Нас поддерживают жители области и зрители, общественные организации, и это дает нам уверенность и стимул отстаивать время вещания в регионах Общественного с целью увеличения собственного контента, а не заказ его у аутсорса", - говорится в письме.

Журналисты отмечают, что если же их позиция останется без внимания, они будут отстаивать свои интересы в судебном порядке, а также обращаться ко всем международным институтам и организациям, которые призваны отстаивать и защищать права человека.