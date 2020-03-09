подписаться на рассылку
24.55 25.13
27.5 28.5
˟
  • Новости
  • Пресс-центр
  • 10.03.20 11:00 Пресс-конференция: "Кооператив Оболонского района стал очередной жертвой рейдеров"
09 марта 2020, понедельник, 18:43 8
Пресс-центр 2020-03-09T18:58:01+02:00
Українські Новини
10.03.20 11:00 Пресс-конференция: "Кооператив Оболонского района стал очередной жертвой рейдеров"

10.03.20 11:00 Пресс-конференция: "Кооператив Оболонского района стал очередной жертвой рейдеров"

Алина Заика

10 марта 2020 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Кооператив Оболонского района стал очередной жертвой рейдеров".

Спикер:

  • Тамарин Сергей, руководитель киевской ячейки НацКорпуса;
  • Стеценко Юрий, представитель правления автокооператива "Полет";
  • Остролуцкая Юлия, представитель правления автокооперативу "Полет";
  • Дмитренко Владимир, представитель правления автокооператива "Полет".

Уже несколько месяцев в Оболонском районе идет настоящая война между автовладельцами, которые входят объединенный кооператива по строительству и эксплуатации кооперативной автостоянки и рейдерами.

Лишь после того, как 2 марта около 100 местных жителей при поддержке активистов Национального Корпуса выпроводили неизвестных лиц за пределы автостоянки, ее территория перешла под контроль кооператива.

Впрочем, неизвестные вооруженные лица вернулись ночью со 2 на 3 марта и продолжают попытки захвата автостоянки.

Аккредитация журналистов: (095) 318 41 42 Ангелина

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж

Больше новостей о:

Ни один из обвиняемых не явился на суд по делу о сбитом "Боинге" рейса MH17
Россия планирует перевезти на Донбасс мужчину с симптомами коронавируса
Новости
Американские биржи открылись падением на 7%, вызвав остановку на фондовом рынке 19:19
Из-за коронавируса в Иране выпустили 70 тысяч заключенных 18:57
Из-за коронавируса в Италии вспыхнули тюремные бунты. Шесть человек погибло 18:45
Украина готова усиливать межпарламентское взаимодействие со Швейцарией, - Разумков 18:33
Зеленские почтили память Тараса Шевченко
Зеленская почтила память Тараса Шевченко в образе от Prada за 85 тысяч гривен 18:32
больше новостей
Все пенсионеры получат в 2020 индексированные пенсии, - министр соцполитики 11:15
Такой цены давно не было: из-за коронавируса туры из Украины подешевели 07:00
Элина Свитолина. Фото: wta
Свитолина вышла в финал теннисного турнира в Мексике 10:14
Страховка от коронавируса и замена туров: как работают украинские туроператоры в условиях эпидемии 23:59
Четыре из пяти украинцев празднуют Международный женский день 8 марта, - опрос 20:46
больше новостей
Все пенсионеры получат в 2020 индексированные пенсии, - министр соцполитики 11:15
Зеленский пожаловался, что ему не разрешают ездить на велосипеде 11:43
Четыре из пяти украинцев празднуют Международный женский день 8 марта, - опрос 20:46
Карта коронавируса. Данные: South China Morning Post
В Италии за сутки коронавирусом заболели почти 1,5 тыс. человек. Данные на 9 марта 08:40 Карта
Страховка от коронавируса и замена туров: как работают украинские туроператоры в условиях эпидемии 23:59
больше новостей
В Черновцах госпитализировали еще одного мужчину с симптомами коронавируса
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok