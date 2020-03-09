10.03.20 11:00 Пресс-конференция: "Кооператив Оболонского района стал очередной жертвой рейдеров"

10 марта 2020 года, в 11:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится пресс-конференция на тему: "Кооператив Оболонского района стал очередной жертвой рейдеров".

Спикер:

Тамарин Сергей , руководитель киевской ячейки НацКорпуса;

, руководитель киевской ячейки НацКорпуса; Стеценко Юрий , представитель правления автокооператива "Полет";

, представитель правления автокооператива "Полет"; Остролуцкая Юлия, представитель правления автокооперативу "Полет";

представитель правления автокооперативу "Полет"; Дмитренко Владимир, представитель правления автокооператива "Полет".

Уже несколько месяцев в Оболонском районе идет настоящая война между автовладельцами, которые входят объединенный кооператива по строительству и эксплуатации кооперативной автостоянки и рейдерами.

Лишь после того, как 2 марта около 100 местных жителей при поддержке активистов Национального Корпуса выпроводили неизвестных лиц за пределы автостоянки, ее территория перешла под контроль кооператива.

Впрочем, неизвестные вооруженные лица вернулись ночью со 2 на 3 марта и продолжают попытки захвата автостоянки.

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