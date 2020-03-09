Интервью Зеленского в The Guardian демонстрирует моральное уродство власти, - Билецкий

Интервью Зеленского для The Guardian - доказательство нравственного уродства этой власти. У президента двойные стандарты. Когда речь идет об украинских бойцах, он говорит: убивают, бывает. А когда о "слугах народа", которые обливают грязью ветеранов и Революцию достоинства, то таких в Украине защищают Аваков вместе с СБУ.

Об этом лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий заявил на своем Youtube-канале.

"В интервью для издания The Guardian президент Украины говорит: на Донбассе постреливают, к сожалению, умирают, бывает. Так выглядит моральное уродство - как интервью нашего президента. Ему плевать на людей, благодаря которым удалось сохранить Украину", - сказал Билецкий в своем видеообращении.

Политик также прокомментировал недавний конфликт между ветеранами добровольческого полка "Азов" и депутатом из фракции "Слуга народа" Максимом Бужанским.

Напомним, Бужанский не встал во время чествования памяти героев Небесной сотни в Верховной Раде. Позже ветераны закидали его яйцами. Одним из ветеранов, которые хотели поговорить с Бужанским, оказался Александр Волков - боец ​​батальона "Донбасс" и добровольческого полка "Азов", который участвовал в боях под Иловайском, попадал в плен.

"Когда речь идет о депутате из "Слуги народа" Максиме Бужанском, который поливает грязью ветеранов, чихает на память людей, погибших на Майдане, распространяет советскую риторику... Таких Зеленский защищает. Что произошло: пришли ветераны - несколько ребят, которые хотели поставить Бужанскому несколько вопросов. В ответ Зеленский подключил Авакова, СБУ, чтобы установить личности ветеранов, открыты уголовные дела. Но они и так не прячутся", - завил Билецкий.

Лидер Нацкорпуса добавил, что такие двойные стандарты демонстрируют уродство и аморальность действующей власти.

"Такое моральная уродство - опасная для страны, потому что она заразна. Ветераны и патриоты прилагать все усилия, чтобы власть моральных уродов закончилась быстрее, чем она началась ", - сказал Андрей Билецкий.