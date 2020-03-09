подписаться на рассылку
24.55 25.13
27.5 28.5
˟
  • Новости
  • Политика
  • Интервью Зеленского в The Guardian демонстрирует моральное уродство власти, - Билецкий
09 марта 2020, понедельник, 17:11 442
Политика 2020-03-09T17:12:01+02:00
Українські Новини
Интервью Зеленского в The Guardian демонстрирует моральное уродство власти, - Билецкий

Интервью Зеленского в The Guardian демонстрирует моральное уродство власти, - Билецкий

Елизавета Кесельман
Андрей Билецкий, Владимир Зеленский, Партия

Интервью Зеленского для The Guardian - доказательство нравственного уродства этой власти. У президента двойные стандарты. Когда речь идет об украинских бойцах, он говорит: убивают, бывает. А когда о "слугах народа", которые обливают грязью ветеранов и Революцию достоинства, то таких в Украине защищают Аваков вместе с СБУ. 

Об этом лидер партии "Национальный Корпус" Андрей Билецкий заявил на своем Youtube-канале. 

"В интервью для издания The Guardian президент Украины говорит: на Донбассе постреливают, к сожалению, умирают, бывает.  Так выглядит моральное уродство - как интервью нашего президента.  Ему плевать на людей, благодаря которым удалось сохранить Украину", - сказал Билецкий в своем видеообращении. 

Политик также прокомментировал недавний конфликт между ветеранами добровольческого полка "Азов" и депутатом из фракции "Слуга народа" Максимом Бужанским. 

Напомним, Бужанский не встал во время чествования памяти героев Небесной сотни в Верховной Раде. Позже ветераны закидали его яйцами. Одним из ветеранов, которые хотели поговорить с Бужанским, оказался Александр Волков - боец ​​батальона "Донбасс" и добровольческого полка "Азов", который участвовал в боях под Иловайском, попадал в плен.

"Когда речь идет о депутате из "Слуги народа" Максиме Бужанском, который поливает грязью ветеранов, чихает на память людей, погибших на Майдане, распространяет советскую риторику... Таких Зеленский защищает. Что произошло: пришли ветераны - несколько ребят, которые хотели поставить Бужанскому несколько вопросов. В ответ Зеленский подключил Авакова, СБУ, чтобы установить личности ветеранов, открыты уголовные дела.  Но они и так не прячутся", - завил Билецкий.

Лидер Нацкорпуса добавил, что такие двойные стандарты демонстрируют уродство и аморальность действующей власти.

"Такое моральная уродство - опасная для страны, потому что она заразна. Ветераны и патриоты прилагать все усилия, чтобы власть моральных уродов закончилась быстрее, чем она началась ", - сказал Андрей Билецкий.

Больше новостей о: Андрей Билецкий Владимир Зеленский Партия "Слуга народа" Максим Бужанский

В Нидерландах начался суд по делу МН17: онлайн-трансляция
В Италии за сутки коронавирусом заболели почти 1,5 тыс. человек. Данные на 9 марта
Новости
В Черновцах госпитализировали еще одного мужчину с симптомами коронавируса 17:33
Девушки танцевали в откровенных нарядах. Скриншот: Facebook/ Maryna Khromykh
На 8 марта для депутатов в Херсонской ОГА станцевали девушки в откровенных нарядах 17:15
Интервью Зеленского в The Guardian демонстрирует моральное уродство власти, - Билецкий 17:11
Коронавирусом в Польше заразились 16 человек, 170 госпитализированы с подозрением на вирус 16:59
Суд по делу сбитого МН17: что нужно знать о судебном процессе и последнем рейсе 16:52
больше новостей
Все пенсионеры получат в 2020 индексированные пенсии, - министр соцполитики 11:15
Такой цены давно не было: из-за коронавируса туры из Украины подешевели 07:00
Страховка от коронавируса и замена туров: как работают украинские туроператоры в условиях эпидемии 23:59
Элина Свитолина. Фото: wta
Свитолина вышла в финал теннисного турнира в Мексике 10:14
Четыре из пяти украинцев празднуют Международный женский день 8 марта, - опрос 20:46
больше новостей
Гончарук улетел из Украины с бывшим мэром Ирпеня Карплюком 19:14
Все пенсионеры получат в 2020 индексированные пенсии, - министр соцполитики 11:15
Зеленский пожаловался, что ему не разрешают ездить на велосипеде 11:43
Четыре из пяти украинцев празднуют Международный женский день 8 марта, - опрос 20:46
Карта коронавируса. Данные: South China Morning Post
В Италии за сутки коронавирусом заболели почти 1,5 тыс. человек. Данные на 9 марта 08:40 Карта
больше новостей
На Донбассе ВСУ понесли потери: погиб военный, еще шестеро - ранены
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok