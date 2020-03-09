В Соломенском районе Киева затопило двор из-за прорыва канализации

Сегодня утром, 9 марта, в Киеве произошло затопление припаркованных автомобилей во дворе по ул. Пулюя (Соломенский район). Об этом сообщают пользователи Facebook в группе "Киев Автомобильный", публикуя соответствующие фотографии.

На опубликованных фото можно видеть, что автомобили на большом участке затоплены почти до половины водой из канализации.

"Не доброе утро выдалось на ул. Пулюя, 1...", - подписали фотографии в группе.

Двор затопило из-за прорыва канализации в Киеве. Фото: Киев Автомобильный/Фейсбук

Как сообщали Українські Новини, в конце февраля в Киеве из-за сильного дождя, и прорыва трубы образовался потоп возле метро "Сырец".

Также в январе масштабный прорыв магистрального трубопровода произошел на ул. Антоновича в Голосеевском районе Киева, подтоплен торговый центр Оcean Plaza. 13 января, в столичном Торгово - развлекательном центре Ocean Plaza вечером экстренно эвакуировали людей.

А 16 января торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве возобновил работу после ликвидации последствий прорыва магистрального трубопровода на ул. Антоновича в Голосеевском районе.

