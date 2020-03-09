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09 марта 2020, понедельник, 12:25 2890
Общество 2020-03-09T12:25:42+02:00
Українські Новини
В Соломенском районе Киева затопило двор из-за прорыва канализации

В Соломенском районе Киева затопило двор из-за прорыва канализации

Анна Рудык
Затопление, Прорыв трубы, Прорыв водопровода, Затопление улиц
Затопление на улице Пулюя. Фото: Киев Автомобильный/Фейсбук
Затопление на улице Пулюя. Фото: Киев Автомобильный/Фейсбук

Сегодня утром, 9 марта, в Киеве произошло затопление припаркованных автомобилей во дворе по ул. Пулюя (Соломенский район). Об этом сообщают пользователи Facebook в группе "Киев Автомобильный", публикуя соответствующие фотографии.

На опубликованных фото можно видеть, что автомобили на большом участке затоплены почти до половины водой из канализации.

"Не доброе утро выдалось на ул. Пулюя, 1...", - подписали фотографии в группе.

Двор затопило из-за прорыва канализации в Киеве. Фото: Киев Автомобильный/ФейсбукДвор затопило из-за прорыва канализации в Киеве. Фото: Киев Автомобильный/Фейсбук

Как сообщали Українські Новини, в конце февраля в Киеве из-за сильного дождя, и прорыва трубы образовался потоп возле метро "Сырец".

Также в январе масштабный прорыв магистрального трубопровода произошел на ул. Антоновича в Голосеевском районе Киева, подтоплен торговый центр Оcean Plaza. 13 января, в столичном Торгово - развлекательном центре Ocean Plaza вечером экстренно эвакуировали людей.

А 16 января торгово-развлекательный центр Ocean Plaza в Киеве возобновил работу после ликвидации последствий прорыва магистрального трубопровода на ул. Антоновича в Голосеевском районе.

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