В Альпах во время схождения лавин погибли шесть человек

В австрийских Альпах в результате схождения лавин погибли шесть человек. Об этом сообщает BBC.

Так, сообщается, что погибшие были туристами, пять из них - гражданами Чехии. Среди них двое мужчин и три женщины. Они погибли при лавине в горном регионе Дахштайн, примерно в 80 км к юго-востоку от Зальцбурга.

Еще один человек, 33-летний полицейский, погиб в южной части Каринтии, когда проходил учения.

Глава провинциальной горноспасательной службы Кристоф Преймсбергер проинформировал, что первая лавина имела ширину от 150 до 200 метров и длину около 400 метров.

Тем временем пресс-служба ГосЧС предупредила украинцев о высокой снеголавинной опасности в Украине.

"По данным УкрГидрометцентра, 9 марта в высокогорьях Ивано-Франковской области сохранится значительная снеголавинная опасность (3 уровень)", - говорится в сообщении ГосЧС за 9 марта.

Как сообщали Українські Новини, два человека погибли и двое получили ранения в результате схода лавины на горе Бен-Невис в Шотландии.

Ранее в Ивано-Франковской области со склона горы Брескул сошли две лавины.