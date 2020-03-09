У Овнов будет хороший день, а Раков ждут мелкие неприятности — гороскоп на понедельник

Несмотря на то, что 9 марта у украинцев выходной день, понедельник будет насыщенным у всех знаков зодиака. Астрологи предупреждают, что звезды приготовили множество событий на этот день. Подробнее об астрологическом прогнозе на понедельник, 24 февраля, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта – 19 апреля)

Овнов ждет хороший день. Они с легкостью смогут развеселить любого и найти общий язык даже с заклятыми врагами. Звезды советуют воспользоваться этим шансом, чтобы наладить полезные связи.

Телец (20 апреля – 20 мая)

У Тельцов будет финансово успешный день. Звезды уверяют, что можно смело вкладывать деньги в какое-то дело. Но только не в финансовые пирамиды.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

Возможно Близнецам придется пожалеть о решении, которое в этот день нужно будет принять. Но звезды уверяют, что другого выхода не будет.

Рак (21 июня – 22 июля)

Для того, чтобы добиться успеха в этот день, Ракам придется пробираться сквозь определенные неприятности. Но конечная цель будет этого стоит.

Лев (23 июля – 22 августа)

В понедельник звезды советуют Львам не объяснять никому свои мотивы и планы. Иначе ничего не получится. Если Львов попросят напрямую объяснить свое поведение, то лучше отделаться шуткой.

Дева (23 августа – 22 сентября)

Мечтать и желать не вредно. Но звезды уверяют, если Девы не будут ничего делать в этот день для реализации желаний, то они ничего не сбудется.

Весы (23 сентября – 22 октября)

У Весов благоприятный день для того, чтобы подумать о планах на ближайшее будущее. В понедельник Весы будут максимально склонны к дальновидности. Не упускайте этот шанс.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Скорпионами в этот день завладеет прагматичность и рассудительность. Но звезды уверяют, что не стоит поддаваться этому, ведь в жизни так много радостей. Позвольте себе в этот день немного больше.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Звезды уверяют, что в понедельник Стрельцам все будет по силам. Они смогут даже заставить планету крутиться вокруг себя. Не следует упускать такой шанс.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В понедельник Козерогам не следует полагаться только на себя. Звезды советуют спрашивать мнение окружающих, ведь Козероги не смогут сами увидеть всю картину происходящего.

Водолей (20 января – 18 февраля)

Если что-то не получается с первого раза, то это не значит, что Водолеи никогда не смогут с этим справиться. Звезды уверяют, что смена подхода может изменить ситуацию. Следует просто посмотреть на проблему под другим углом.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

В понедельник Рыбам звезды советуют не концентрироваться на какой-то проблеме, чтобы не пропустить важное событие. А проблемы подождут.

Как сообщали Українські Новини, 9 марта некоторым знакам зодиака нужно уделить особое внимание здоровью.

Также в на этой неделе ледяной циклон принесет дожди со снегом.