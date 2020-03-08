"Поздравь меня, мразь": Семен Слепаков спел песню про настойчивых женщин на 8 марта

Российский комик и друг президента Зеленского Семен Слепаков в честь 8 Марта записал песню, высмеивающую отношение женщин к возлюбленным и будущим мужьям. Ролик он опубликовал в своем Instagram.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Семен Слепаков (@slepakovsemyon) 7 Мар 2020 в 12:57 PST

"В наступающий день 8 Марта женщины должны сообщать мужчинам самым эффективным способом, который мы все недавно увидели", — отметил он, после чего исполнил песню под гитару. А способ, про который он говорит - хорошо показан в вирусном видео, на котором женщина ругалась на таксиста и называла его "мразью", так как она очень торопилась в фитнес-центр.

В песне поется о том, как настала весна на улице, а девушка, имя которой не называется, хочет сумку, так как "она ей нужна". "Скорее поздравь, поздравь меня, мразь", — поет Слепаков в припеве от лица женщины.

Во втором куплете героиня рассказывает о желании пойти в кино на фильм про любовь, чтобы "доброта с экрана лилась". "Скорее в кино вези меня, мразь", — поет комик в этом припеве.

В конце песни Слепаков от лица девушки требует от мужчины жениться на ней, создать семью и стать отцом. Возлюбленного при этом называют тварью и г*вном.

Напомним, ранее Слепаков представил юмористическую песню про новую стрижку и семейную жизнь.