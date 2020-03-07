Оператор ГТС хочет посеять панику своими угрозами отключить Киев от газа, - Киевгаз

Газораспределительная компания "Киевгаз" считает, что государственное предприятие "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" распространило заявление об угрозе прекращения поставок газа потребителям столицы с целью давления на суд и создания паники среди потребителей.

Об этом говорится в сообщении на сайте "Киевгаза", передают Українськi Новини.

"Единственная цель заявления о возможности срыва газоснабжения в столице Украины, которое было распространено со стороны ООО "Оператор газотранспортной системы Украины", - это давление на суд и создание паники среди потребителей", - заявил "Киевгаз".

Согласно сообщению, более двух месяцев "Киевгаз" и "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" находятся в процессе заключения договора в полном соответствии с положениями Гражданского и Хозяйственного кодексов Украины.

"Киевгаз" сообщает, что компания обращала внимание Национальной комиссии госрегулирования энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) на то, что разработанный ими типовой договор не учитывает пропорции и специфику потребителей газа в столице, однако, не найдя понимания у чиновников, "Киевгаз" решил обратиться в хозяйственный суд для защиты прав киевлян.

В то же время компания сообщает, что в полной мере выполняет обязанности как перед потребителями, так и перед партнерами.

Согласно сообщению "Киевгаза" отсутствие типового договора между "Киевгазом" и "Оператором ГТС Укранины" никоим образом не лишает киевлян возможности получать природный газ.

"Киевгаз" расценивает подведение "Оператора ГТС Украины" как нарушение профессиональной этики.

Как сообщали Українськi Новини, ранее "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины" заявил о намерении прекратить поставку газа газораспределительной компании "Киевгаз" из-за проблем при заключении договора на транспортировку газа.