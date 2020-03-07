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07 марта 2020, суббота, 20:00 159
Верховная Рада и партии 2020-03-07T20:00:02+02:00
Українські Новини
Бойко похвалил Шмыгаля: в новом правительстве меньше грантоедов - это дает надежду

Бойко похвалил Шмыгаля: в новом правительстве меньше грантоедов - это дает надежду

Ярина Вацяк
Юрий Бойко
Юрий Бойко. Фото: ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: ОПЗЖ

Рост промпроизводства, новые рабочие места, привлечение инвестиций - должны стать приоритетами для нового правительства.

Об этом Сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы – За жизнь" Юрий Бойко заявил в эфире телеканала "Интер" в пятницу, 6 марта, сообщает пресс-служба ОПЗЖ

"Мы рассчитываем, что у нового правительства будет поворот к реальному сектору экономики, а не беготня за кредитами по всем миру, как это делал предыдущий Кабмин", - сказал Юрий Бойко.

Политик добавил, что в этом правительстве меньше "грантоедов", которые были полностью зависимы от своих хозяев и это дает надежду, что будут решатся действительно важные для страны и людей проблемы.

"Мы рассчитываем, что правительство повернется лицом к промышленности. В январе промышленное производство показало "минус" 5,1%. Настоящая катастрофа в энергетике и жилищно-коммунальном хозяйстве: падение на 11,8%. В тяжелом состоянии машиностроение – "минус" 10,5%.    В упадке все сегменты украинской промышленности.  Нужно принимать срочные меры для поддержки отечественного товаропроизводителя. Снижать налоговое и административное давление на предпринимателей.  Стимулировать рост инвестиций для модернизации предприятий, создавать новые рабочие места, а не выставлять госпредприятия на продажу за бесценок", - подчеркнул народный депутат.

Также сопредседатель фракции оппозиционеров выразил надежду, что будет отозван резонансный законопроект о земле.

"Этот законопроект вызвал шквал критики. Прежде всего, со стороны фермеров и аграриев.  Мы надеемся, что он будет отозван и переработан, с учетом национальных интересов, а не интересов крупных финансовых корпораций, которые заказали этот вариант закона, чтобы скупить украинскую землю", - отметил Юрий Бойко.

Кроме того, по его словам, нужно проводить такую бюджетную и налоговую политику, которая будет способствовать росту экономики, доходов и социальной защите людей.

"Мы будем выступать за то, чтобы была разработана новая экономическая политика, которая позволит развивать реальный сектор, создаст новые рабочие места и улучшит благосостояние наших граждан", - подчеркнул Юрий Бойко.

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