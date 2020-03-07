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07 марта 2020, суббота, 14:31 24
Верховная Рада и партии 2020-03-07T14:34:47+02:00
Українські Новини
Украина должна возобновить подачу воды в Крым, - Бойко

Украина должна возобновить подачу воды в Крым, - Бойко

Ярина Вацяк
Юрий Бойко
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Крым - это Украина, и правительство должно восстановить туда водоснабжение.

Об этом сопредседатель "Оппозиционной платформы - За жизнь" Юрий Бойко заявил журналистам, комментируя слова премьер-министра Украины Дениса Шмыгаля о восстановлении подачи воды в Крым, сообщает пресс-служба партии.

"Я поддерживаю премьер-министра в этом. В Крыму живут граждане Украины. Нужно, чтобы мы им помогали", - сказал Юрий Бойко.

Он отметил, что когда предыдущая власть прекратила поставки воды и электроэнергии на полуостров, это вызвало большое возмущение крымчан.

"Если мы хотим вернуть Крым, то должны их поддерживать, а не действовать так, чтобы они чувствовали себя ненужными Украине. Поэтому я полностью поддерживаю необходимость подачи воды, налаживание связей. Не надо отрекаться от Крыма", - подчеркнул сопредседатель фракции оппозиционеров.

Отмечается, что ограничение доступа людей к пресной воде является прямым нарушением международного права. В первую очередь, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, принятом резолюцией 2200 А (XXI) Генеральной Ассамблеи от 16.12.1966 года (ст 11. и 12). А также Конвенции ООН о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин (18.12.1979), Конвенции ООН о правах ребенка, (20.11. 1989), Рекомендаций Совета Европы для государств-членов по Европейской хартии водных ресурсов (Rec (2001) 14 17.10.2001). Согласно выводам Комитета по экономическим, социальным и культурным правам ООН (замечания общего порядка №15 "Право на воду", 2002 года), право на воду определено как право каждого на достаточную, безопасную, приемлемую, а также физически и экономически доступную воду для личных и бытовых нужд.

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