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07 марта 2020, суббота, 05:28 151 Инфографика
Lifestyle 2020-03-07T05:28:02+02:00
Українські Новини
Близнецам не следует строить планы, а Рыбы окажутся в центре внимания — женский гороскоп на субботу

Близнецам не следует строить планы, а Рыбы окажутся в центре внимания — женский гороскоп на субботу

Елена Новикова
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Гороскоп. Фото: pixabay
Гороскоп. Фото: pixabay

Уже завтра, 8 марта, будет отмечаться главный праздник всех девочек, девушек и женщин. Но астрологи уверяют, что каждый день можно сделать похожим на праздник. Необходимо лишь прислушиваться к звездам. Подробнее об астрологическом прогнозе для представительниц всех знаков зодиака на субботу, 7 марта, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию астрологического прогноза.Чем выше показатель энергии, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию астрологического прогноза.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В субботу женщины-Овны могут расслабиться. Звезды рекомендуют позволить себе немного больше, чем обычно. Так, чтобы в воскресенье трудно было вспомнить, что делали. Энергетике этого дня будет соответвовать одежда неформального стиля.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Звезды советуют женщинам-Тельцам быть честными сами с собой. Честные ответы смогут помочь в решении давней проблемы в этот день. На личном фронте могут произойти серьезные перемены. Но волноваться не следует. Эти перемены к лучшему.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В этот день женщинам-Близнецам звезды не советуют строить планы. В субботу они все порушатся. Звезды уверяют, что Близнецам понадобится вся их гибкость и быстрота ума. Вечер следует посвятить уходовым процедурам для лица и тела. 

Рак (21 июня – 22 июля)

В субботу женщинам-Ракам звезды советуют не суетиться, а тщательно выверять каждый свой шаг. Для посещения косметолога, парикмахера или стилиста неудачный день. 

Лев (23 июля – 22 августа)

Звезды будут на стороне женщин-Львов. Любое начинание Львов будет иметь колоссальный успех. Не следует упускать такой шанс. Энергетике этого дня будет соответствовать одежда красного цвета.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В субботу звезды советуют женщинам-Девам посвятить день планирванию. В этот день они способны будут замечать вещи, которым ранее даже не придавали значения. А вот на личном фронте никаких изменений не произойдет.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Женщины-Весы станут жертвы навязчивой идеи в этот день. Звезды советуют не бороться с этим. Воплощение этой идеи может принести в будущем хорошие результаты. Также хорошие результаты принесет поход к стилисту или парикмахеру.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В субботу звезды советуют женщинам-Скорпионам довериться своей интуиции. Только она сможет подсказать правильное решение. Есть риск возникновения конфликтов с близкими. Для того, чтобы избежать его, следует искать компромиссы.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Женщинам-Стрельцам звезды соетуют следить за своими словами. В этот день есть риск случайно обидеть кого-то из близких. Энергетике этого дня лучше всего будет соответствовать одежда в пастельных тонах. А вечер можно посвятить уходовым процедурам. Они будут иметь хороший результат.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В этот день женщины-Козероги могут столкнуться с непониманием. Звезды советуют не пытаться объяснять свою позицию обкружающим. Только время потеряете. Лучше субботу потратить на уходовые процедуры. Они будут иметь хороший результат в этот день.

Водолей (20 января – 18 февраля)

У женщин-Водолеев неудачный день для налаживания связей. С близкими также могут возникнуть небольшие конфликты. Звезды советуют провести день в одиночестве, ведь Водолеи смогут быть в гармонии только сами с собой.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Женщины-Рыбы окажутся в центре внимания в субботу. Представительницам этого знака, которые не состоят в отношениях, звезды советуют воспользоваться этим. Есть шанс встретить вторую половинку в этот день. Лучше всего энергетике этого дня будет соответствовать одежда ярких цветов.

Как сообщали Українські Новини, некоторые знаки зодиака могут столкнуться с небольшими проблемами со здоровьем.

Ранее сообщалось о том, что можно подарить на 8 марта.

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