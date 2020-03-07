Близнецам не следует строить планы, а Рыбы окажутся в центре внимания — женский гороскоп на субботу

Уже завтра, 8 марта, будет отмечаться главный праздник всех девочек, девушек и женщин. Но астрологи уверяют, что каждый день можно сделать похожим на праздник. Необходимо лишь прислушиваться к звездам. Подробнее об астрологическом прогнозе для представительниц всех знаков зодиака на субботу, 7 марта, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем больше шансов взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию астрологического прогноза.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В субботу женщины-Овны могут расслабиться. Звезды рекомендуют позволить себе немного больше, чем обычно. Так, чтобы в воскресенье трудно было вспомнить, что делали. Энергетике этого дня будет соответвовать одежда неформального стиля.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Звезды советуют женщинам-Тельцам быть честными сами с собой. Честные ответы смогут помочь в решении давней проблемы в этот день. На личном фронте могут произойти серьезные перемены. Но волноваться не следует. Эти перемены к лучшему.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В этот день женщинам-Близнецам звезды не советуют строить планы. В субботу они все порушатся. Звезды уверяют, что Близнецам понадобится вся их гибкость и быстрота ума. Вечер следует посвятить уходовым процедурам для лица и тела.

Рак (21 июня – 22 июля)

В субботу женщинам-Ракам звезды советуют не суетиться, а тщательно выверять каждый свой шаг. Для посещения косметолога, парикмахера или стилиста неудачный день.

Лев (23 июля – 22 августа)

Звезды будут на стороне женщин-Львов. Любое начинание Львов будет иметь колоссальный успех. Не следует упускать такой шанс. Энергетике этого дня будет соответствовать одежда красного цвета.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В субботу звезды советуют женщинам-Девам посвятить день планирванию. В этот день они способны будут замечать вещи, которым ранее даже не придавали значения. А вот на личном фронте никаких изменений не произойдет.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Женщины-Весы станут жертвы навязчивой идеи в этот день. Звезды советуют не бороться с этим. Воплощение этой идеи может принести в будущем хорошие результаты. Также хорошие результаты принесет поход к стилисту или парикмахеру.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

В субботу звезды советуют женщинам-Скорпионам довериться своей интуиции. Только она сможет подсказать правильное решение. Есть риск возникновения конфликтов с близкими. Для того, чтобы избежать его, следует искать компромиссы.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

Женщинам-Стрельцам звезды соетуют следить за своими словами. В этот день есть риск случайно обидеть кого-то из близких. Энергетике этого дня лучше всего будет соответствовать одежда в пастельных тонах. А вечер можно посвятить уходовым процедурам. Они будут иметь хороший результат.

Козерог (22 декабря – 19 января)

В этот день женщины-Козероги могут столкнуться с непониманием. Звезды советуют не пытаться объяснять свою позицию обкружающим. Только время потеряете. Лучше субботу потратить на уходовые процедуры. Они будут иметь хороший результат в этот день.

Водолей (20 января – 18 февраля)

У женщин-Водолеев неудачный день для налаживания связей. С близкими также могут возникнуть небольшие конфликты. Звезды советуют провести день в одиночестве, ведь Водолеи смогут быть в гармонии только сами с собой.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Женщины-Рыбы окажутся в центре внимания в субботу. Представительницам этого знака, которые не состоят в отношениях, звезды советуют воспользоваться этим. Есть шанс встретить вторую половинку в этот день. Лучше всего энергетике этого дня будет соответствовать одежда ярких цветов.

Как сообщали Українські Новини, некоторые знаки зодиака могут столкнуться с небольшими проблемами со здоровьем.

Ранее сообщалось о том, что можно подарить на 8 марта.