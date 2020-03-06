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06 марта 2020, пятница, 16:35 535
Кабмин 2020-03-06T16:35:23+02:00
Українські Новини
Криклий пообещал поддержку украинским вагоностроителям

Криклий пообещал поддержку украинским вагоностроителям

Петр Стуженко
Укрзализныця, Мининфраструктуры, Крюковский вагоностроительный завод, Владислав Криклий
Владислав Криклий. Фото: depo.ua
Владислав Криклий. Фото: depo.ua

Министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий пообещал поддержку украинским вагоностроителям.

Об этом он заявил, выступая перед коллективом "Крюковского вагоностроительного завода".

"По плану минимум мы говорим о двух-трех дизельных поездах (госзаказа) в этом году, мы говорим о заказе пассажирских вагонов дополнительно, - сказал министр. - До 100 пассажирских вагонов".

По словам Криклия, сейчас на наблюдательном совете "Укрзализныци" финализируется финансовый план. Точные цифры будут заложены там. "Мы готовим дополнительные мероприятия, чтобы у "Укрзализныци" появился дополнительный ресурс, чтобы можно было больше загружать наши крупнейшие машиностроительные компании", - подчеркнул глава инфраструктурного ведомства.

Кроме того, считает Криклий, открытие частной тяги, когда компании смогут использовать собственные локомотивы, также позволит увеличить количество заказов за счет частного сектора. Госзаказ же должен дать "Крюковскому вагоностроительному заводу" толчок, который позволит выйти со своей продукцией на внешние рынки, за пределы страны.

"Господин Президент, рассчитываю, что в бюджете из той суммы, которую мы получаем в качестве компенсации от "Газпрома", будет предусмотрено и на машиностроение, впервые за всю историю страны", - сказал министр инфраструктуры.

"Бывшее руководство "Укрзализныци" не находило общий язык с самым большим стратегическим партнером. Проблемы, которые поднимались, не решались на общей площадке. Наоборот, велись дискуссии через суды, через АМК, и более того, даже появлялись письма-жалобы с целью дискредитации качества завода - сказал министр. - Министерство создает действующую рабочую группу, в первую очередь для работы с "Крюковским вагоностроительным заводом", но мы ожидаем, что в нее войдут все участники рынка. Чтобы все вопросы решались в рабочем порядке, чтобы мы были союзниками и партнерами".

Напомним, сегодня, 6 марта, министр инфраструктуры Владислав Криклий на своей странице в социальной сети Facebook сообщил, что потребовал от "Укрзализныци" предложить адекватное решение о возобновлении работы ранее закрытых малодеятельных станций, где проходит около двух вагонов в сутки. Закрытие значительно увеличило затраты на логистику для бизнеса, в частности, аграрного.

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