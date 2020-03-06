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06 марта 2020, пятница, 16:13 541
Транспорт 2020-03-06T16:13:38+02:00
Українські Новини
Харьковский аэропорт Ярославского в феврале увеличил международный пассажирский трафик более чем на две трети

Харьковский аэропорт Ярославского в феврале увеличил международный пассажирский трафик более чем на две трети

Петр Стуженко
Александр Ярославский, Международный аэропорт
Международный аэропорт
Международный аэропорт "Харьков". Фото: hrk.aero

Международный аэропорт "Харьков", входящий в группу DCH известного украинского бизнесмена Александра Ярославского, увеличил международный пассажирский трафик по итогам февраля 2020 года на 68% в сравнении с показателями февраля 2019 года. В то же время общий пассажиропоток на внутренних и международных рейсах за этот же период возрос на 57%.

"Услугами международного аэропорта "Харьков" в феврале 2020 года воспользовались 103,4 тыс. человек. Это на 57% больше, чем за аналогичный период прошлого года, когда пассажиропоток составил 65,8 тыс. человек. Из них международными перелетами воспользовались 86,3 тыс. пассажиров, а внутренними - 17,1 тыс.", - сообщила компания-оператор харьковского аэропорта New Systems AM, входящая в группу DCH Ярославского.

Количество обслуженных международным аэропортом "Харьков" вылетов возросло по итогам февраля 2020 года до 421 на внутренних и международных маршрутах - это на 29% больше, чем по итогам февраля 2019 года. Наиболее динамично аэропорт наращивает обслуживание международных перелетов: так, пассажиропоток на зарубежных сообщениях вырос на 68%, а число вылетов авиалайнеров из Харькова за рубеж увеличилось на 51%.

Как отметили в пресс-службе аэропорта Ярославского, самыми популярными направлениями среди пассажиров из Харькова в феврале были Шарм-эль-Шейх, Стамбул, Киев, Краков, Варшава, Вена, Гданьск, Катовице, Познань и Вроцлав. А за первые два месяца 2020 года услугами международного аэропорта "Харьков" воспользовались 215 тыс. путешественников - это на 56% больше, чем в январе-феврале 2019 года.

Такая высокая динамика прироста показателей позволила международному аэропорту "Харьков" Александра Ярославского 2 года подряд занимать места в ТОП-5 рейтинга наиболее быстрорастущих воздушных гаваней Европы, который составляет Европейское отделение Международного совета аэропортов (ACI Europe). По итогам 2019 года международный аэропорт "Харьков" обслужил свыше 1,3 млн пассажиров на внутренних и международных сообщениях.

Компания-оператор харьковского аэропорта New Systems AM, прогнозирует дальнейший интенсивный рост пассажирского трафика и в марте в связи с открытием новых и возобновлением ряда международных авиарейсов.

"29 марта новые рейсы открывают сразу две авиакомпании: Ryanair запускает рейсы в Варшаву (Модлин), SkyUp Airlines - рейсы в Тель-Авив. 30 марта авиакомпания Wizz Air открывает рейсы в Будапешт, а днем позже 31 марта лоукост-авиаперевозчик SkyUp Airlines возобновляет прямые перелеты в Париж", - напомнила пресс-служба аэропорта в своем сообщении.

Международный аэропорт "Харьков"– один из ключевых инфраструктурных объектов "первой столицы" Украины и харьковского региона. Инвестиции в его реконструкцию предоставила группа компаний DCH украинского бизнесмена Александра Ярославского - он выступил генеральным инвестором подготовки ключевых инфраструктурных объектов Харькова к проведению в городе Чемпионата Европы по футболу в 2012 году (Евро-2012). Инвестиции бизнесмена в проект, включая строительство нового аэровокзального комплекса и реконструкцию старого, составили свыше 107 млн долларов. Государство инвестировало сопоставимую сумму в реконструкцию принадлежащего ему аэродрома.

Аэропорт Ярославского первым в Украине получил бессрочный сертификат соответствия наивысшим стандартам безопасности полетов и качества обслуживания, которые установлены Регламентом Еврокомиссии для аэропортов Европейского Союза.

Александр Ярославский, владелец и основатель группы DCH, имеющей успешный опыт создания и развития аэропорта в Харькове, намерен повторить этот успех: весной 2020 года DCH анонсировала начало работ по строительству нового аэровокзального комплекса международного уровня в городе Днипро.

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