Решение ЕС о продлении санкций в отношении Александра Януковича противоречит решениям Европейского суда об их отмене, – Кирасир

Решение Совета Европейского Союза о продлении санкций в отношении сына бывшего Президента Украины Александра Януковича не имеет под собой реальных оснований, а является политически мотивированным.

Об этом заявил на своей странице в социальной сети Facebook Юрий Кирасир, пресс-секретарь Александра Януковича.

Данное решение противоречит и выглядит абсурдным на фоне решений Европейского суда, который признал введенные санкции в отношении Александра Януковича незаконными и безосновательными, и постановил отменить их.

В 2014 году Генеральной прокуратурой Украины было наспех состряпано уголовное дело о якобы уклонении от уплаты налогов компанией "Артемовск Вайнери", миноритарным опосредованным акционером которой является Александр Янукович. О бесперспективности данного дела говорит тот факт, что за 6 лет не были допрошены ни мажоритарные акционеры, ни генеральный директор предприятия, ни главный бухгалтер, которые подтвердили бы лживость обвинений. В этом криминальном производстве отсутствует даже само событие преступления, о чем достоверно известно всем участникам этой фальсификации, включая руководство бывшей Генеральной прокуратуры Украины и нынешнего Офиса Генерального прокурора. Целью фабрикации этого уголовного дела властями Украины был повод для введения Европейским Союзом санкций против Александра Януковича, чтобы, используя их, рейдерским путем захватить активы Александра Януковича и полностью уничтожить его бизнес в Украине.

Подтверждением отсутствия у украинских правоохранительных органов каких-либо обоснованных обвинений и доказательств противозаконных действий Александра Януковича является то, что в 2015 году Интерпол исключил Александра Януковича из списка разыскиваемых лиц в связи с политическим характером его преследования в Украине и удалил всю информацию о нем из своей базы данных.

Также необходимо подчеркнуть, что на сегодня ни одна страна мира не подтвердила факт ареста каких-либо личных денежных средств Александра Януковича, кроме абсолютно прозрачных счетов принадлежащих ему европейских компаний.

Александр Янукович продолжит оспаривать законность введения санкций в отношении него в Суде Справедливости ЕС и бороться за свое честное имя.