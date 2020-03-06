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  • АМКУ должен разрешить "Метинвесту" концентрацию шахтоуправления "Покровское", - эксперт
06 марта 2020, пятница, 13:39 691
Экономика 2020-03-06T13:46:30+02:00
Українські Новини
АМКУ должен разрешить "Метинвесту" концентрацию шахтоуправления "Покровское", - эксперт

АМКУ должен разрешить "Метинвесту" концентрацию шахтоуправления "Покровское", - эксперт

Татьяна Зотова
Металлургия, Шахта, Уголь, Метинвест, Кирилл Сазонов, Шахтоуправление
Шахтоуправление
Шахтоуправление "Покровское". Фото: официальный сайт предприятия

Концентрация шахтоуправления "Покровское" "Метинвестом" позволит повысить добычу дефицитного в Украине коксующегося угля и развивать металлургию, государство должно стимулировать внутреннего инвестора. Об этом политолог Кирилл Сазонов заявил в эфире телеканала "Украина 24", информирует портал delo.ua.

"Безусловно, государство должно всячески приветствовать инвесторов, особенно внутренних. Шахтоуправление "Покровское" - не просто шахта, оно добывает коксующийся уголь для металлургии. Коксующегося угля в нашей стране постоянно не хватает, у нас его дефицит. Это очень важное шахтоуправление с коксующимся углем, очень важное для украинской промышленности, для украинских цепочек", - пояснил Сазонов.

Он напомнил, что после того, как "Метинвест" 2018 году выкупил 24,9% акций ШУ "Покровское", предприятие из убыточного стало прибыльным, и сейчас компания готова выкупить контрольный пакет шахтоуправление и инвестировать значительные средства в его развитие. Эксперт полагает, что Антимонопольный комитет должен дать "Метинвесту" такую возможность.

"Есть очень хороший потенциал у него (ШУ "Покровское" - Delo.ua) для развития, и есть инвестор, который хочет в него вкладываться. Очень важный момент, чтобы Антимонопольный комитет в данном случае как можно быстрее дал эту возможность, чтобы дал возможность сконцентрировать акции (контрольный пакет - Ред)", - сказал Сазонов.

По его мнению, Украине важно развивать национальную промышленность и стимулировать внутреннего инвестора.

"Мы никогда не станем богатой страной, если будем сырьевым придатком или аграрной сверхдержавой, как любят говорить. Именно промышленность, именно переработка, именно продукты с высокой добавленной стоимостью могут сделать Украину богатой и успешной в более или менее обозримой перспективе. И очень логично не искать на Западе с помощью, допустим, нянь или международных форумов каких-то инвесторов, а стимулировать именно украинских инвесторов, внутреннего инвестора, вкладывать именно в производство. То есть, развивать добычу коксующегося угля, металлургию", - подчеркнул Сазонов.

Напомним, ранее СМИ сообщали, что "Метинвест" готов инвестировать 4 млрд грн в развитие ШУ "Покровское" после приобретения контрольного пакета акций компании. И отмечали, что после того как "Метинвест" 2018 вошел в состав акционеров ШУ "Покровское", выкупив 24,9% его акций, предприятие из убыточного стало прибыльным - 2019 год оно закончило с чистой прибылью в 925 млн грн, тогда как 2018 был чистый убыток 988 млн грн.

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