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  • 11.03.20 12:00 Круглый стол: "Полная блокада Донбасса и Крыма, в чем разница для украинских властей между Крымом и Донбассом?"
06 марта 2020, пятница, 13:11 136
Пресс-центр 2020-03-06T13:53:58+02:00
Українські Новини
11.03.20 12:00 Круглый стол: "Полная блокада Донбасса и Крыма, в чем разница для украинских властей между Крым

11.03.20 12:00 Круглый стол: "Полная блокада Донбасса и Крыма, в чем разница для украинских властей между Крымом и Донбассом?"

Алина Заика

11 марта 2020 года, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Полная блокада Донбасса и Крыма, в чем разница для украинских властей между Крымом и Донбассом?".

Организатор: "Общественное движение участников АТО и граждан с временно оккупированной территории".

Модератор: Греков Николай.

Cпикеры:

  • Ильченко Константин, экс-руководитель военно-гражданской администрации г. Золотое;
  • Ризаева Гайдэ, волонтер, экс-пленница, экс-начальник аналитического отдела Хозяйственного суда АРК;
  • Макар Иван, доброволец батальона "Айдар", глава ОО "Ветеранская взаимопомощь", народный депутат Украины І-го созыва, юрист АГУ с 2007-2015 г.г;
  • Яранцев Евгений , офицер ЗСУ, крымчанин, доброволец батальона "Айдар";
  • Шилов Владимир, командир добровольческой роты "Донецк" в составе батальона "Днепр-1".

Всех желающих принять участие в мероприятии просьба обращаться к Николая Грекову по тел.: (066) 161 85 84

Аккредитация журналистов: : (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net

Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.

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