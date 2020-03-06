Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика

Зеленский заявил, что плана по повышению пенсий нет 16:33

11.03.20 12:00 Круглый стол: "Полная блокада Донбасса и Крыма, в чем разница для украинских властей между Крымом и Донбассом?" 13:11

Среди госпитализированных из-за подозрения на коронавирус в Днепропетровской области дети и беременная 18:00