11.03.20 12:00 Круглый стол: "Полная блокада Донбасса и Крыма, в чем разница для украинских властей между Крымом и Донбассом?"

11 марта 2020 года, в 12:00 в пресс-центре информационного агентства "Украинские Новости" состоится круглый стол на тему: "Полная блокада Донбасса и Крыма, в чем разница для украинских властей между Крымом и Донбассом?". Организатор: "Общественное движение участников АТО и граждан с временно оккупированной территории". Модератор: Греков Николай. Cпикеры: Ильченко Константин, экс-руководитель военно-гражданской администрации г. Золотое; Ризаева Гайдэ, волонтер, экс-пленница, экс-начальник аналитического отдела Хозяйственного суда АРК; Макар Иван, доброволец батальона "Айдар", глава ОО "Ветеранская взаимопомощь", народный депутат Украины І-го созыва, юрист АГУ с 2007-2015 г.г; Яранцев Евгений , офицер ЗСУ, крымчанин, доброволец батальона "Айдар"; Шилов Владимир, командир добровольческой роты "Донецк" в составе батальона "Днепр-1". Всех желающих принять участие в мероприятии просьба обращаться к Николая Грекову по тел.: (066) 161 85 84 Аккредитация журналистов: : (050) 412 48 61 или press-centreun.un@ukr.net Адрес пресс-центра: ст. м. "Дворец спорта", ул. Эспланадная, 20, 1 этаж.