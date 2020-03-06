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  • Глава НАБУ вынужден затягивать дело "Роттердам+" дабы избежать ответственности, - экс-глава НКРЭКУ
06 марта 2020, пятница, 12:04 1433
Экономика 2020-03-06T12:08:03+02:00
Українські Новини
Глава НАБУ вынужден затягивать дело "Роттердам+" дабы избежать ответственности, - экс-глава НКРЭКУ

Глава НАБУ вынужден затягивать дело "Роттердам+" дабы избежать ответственности, - экс-глава НКРЭКУ

Ярина Вацяк

Директор НАБУ Артем Сытник умышленно затягивает расследование дела "Роттердам+" из-за хлипкости доказательной базы и пытается избежать ответственности. Об этом написал экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк на своей страничке в Facebook.

"Сейчас НАБУ/САП, осознавая хлипкость "доказательной" базы, избегая рассмотрения по сути своих фальсификаций в суде и работая в режиме "подозрение=доказанная вина=PR звездочки", может нам предложить продолжение затягивания с параллельным ситуативным пиаром… Затягивание напрямую вызвано хлипкостью "доказательной базы", многочисленными нарушения при проведении "расследования", несмотря на очевидное превышение разумных сроков расследования как с юридической стороны, так и здравого смысла", - написал Вовк.

По его мнение, отсутствие результатов четырехлетнего расследования дела, вынуждает руководителя НАБУ искать возможности избежать ответственности, особенно в преддверии его возможной отставки, поэтому сейчас он назначает виновных.

"4 год расходования средств и дешевого политического пиара со стороны НАБУ очевидно будут иметь "срок годности". 07 февраля, на последнем брифинге Сытник, который прежде лично врал и утверждал вместо суда о незаконности Роттердам+, начал перекладывать ответственность - теперь это именно "детективы уверены" и его, несчастную заблудшую овечку, "убедили в железной доказательной базе" и очередной "финишной прямой", - написал Вовк.

Напомним, ранее глава НАБУ Артем Сытник заявил, что принятая правительством 28 января 2020 года формула расчета цены на газ с привязкой к его стоимости на нидерландском газовом хабе TFF ("Амстердам +") является схожей с формулой определения цены на уголь "Роттердам +".

Методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула "Роттердам +") была утверждена Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, 3 марта 2016 года. Согласно ей угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам +" прекратилось.

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