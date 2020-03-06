Съемочную группу "Интера" несколько часов продержали в осаде люди с топорами

Инцидент произошел, когда журналисты приехали в село Мостыще Ивано-Франковской области, чтобы подготовить сюжет о незаконной добыче камня из уникального Днестровского каньона, сообщил на персональной странице в социальной сети Facebook председатель НСЖУ Сергей Томиленко.

Как он сообщил, в результате съемочная группа национального телеканала "Интер" несколько часов пробыла в заложниках у местных жителей, которые отказывались выпускать авто корреспондентов из деревни. Решить ситуацию удалось только после приезда и вмешательства полиции, сообщает пресс-служба Национального союза журналистов Украины.

- Когда ехали на съемку, были готовы, что все пройдет не просто - в селе живут достаточно специфические люди, а добыча уникального красного камня для многих - едвали не единственное средство к существованию. Однако даже в худших предположениях не могли себе представить, что ситуация может так повернуться, - рассказывает в комментарии НСЖУ журналист Жанна Дутчак.

На подготовку сюжета 4 марта журналисты выехали вместе с инспекторами Ивано-Франковского государственного рыбоохранного патруля. Отсняли каньон, записали комментарии, заехали в село, которое расположено совсем рядом у каньона, пообщались с местными жителями.

- К нам нормально отнеслись, спокойно поговорили и все вроде было хорошо. А вот когда уже собрались уезжать, начали подходить другие люди, у некоторых заметили в руках топоры. Это все очень насторожило и испугало, - рассказывает Жанна. - Дальше нам заявили, что мы из села так просто не поедем, ведь проводили съемку незаконно. На то, что нас сопровождала рыбоохранная инспекция со всеми разрешениями и документами на рейд, на наши удостоверения и просто логические доводы никто не обращал внимания.

Следовательно, авто заблокировали примерно в 12.00. Журналисты рассказывают, что до физической расправы, к счастью, не дошло, так же агрессивно настроенные люди не пытались повредить или отобрать съемочную технику и тому подобное.

- Но нас не выпускали, бросали в нашу сторону оскорбительные слова, нецензурно выражались и при этом в руках некоторые мужчины держали топоры. Так продолжалось, пока не приехал патруль полиции, который мы вызвали себе на помощь. Увидев правоохранителей, мужчины спрятали топоры и несколько притихли, - говорит Жанна. - Написали заявление о препятствовании журналистской деятельности мы, как съемочная группа, а также инспекторы, которым так же угрожали и не давали выполнять свою работу. До 15.00 нас выпустили из Мостыще. Сейчас следим, как это дело будет продвигаться и будет расследовать дальше.

В Национальном союзе журналистов Украины убеждены, что на каждый факт препятствования журналистской деятельности, блокировки редакций СМИ или редакционного автотранспорта, должена следовать оперативная реакция правоохранителей, а следствием становиться наказания тех, кто атакует журналистов.

- Содержание журналистов в осаде, фактически, в заложниках - это дикость, - отметил председатель НСЖУ Сергей Томиленко. - Журналисты не должны бояться браться за резонансные темы. Но безопаснее профессия журналиста в Украине станет лишь тогда, когда случаи препятствования профессиональной деятельности перестанут быть безнаказанными.