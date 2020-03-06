Бужанский связывает нападение на него с отставкой Рябошапки

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, на которого ночью напала группа представившихся "Азовом" человек, предположил, что нападение связано с отставкой экс-генпрокурора Руслана Рябошапки. Об этом Бужанский написал в Telegram.

Отмечается, что нападение произошло вчера вечером. По его словам, несколько десятков мужчин, вооруженных битами, забрасывали его яйцами.

Скриншоты: t.me/MaxBuzhanskiy/3258

Как отметил нардеп, нападавшие успешно атаковали его костюм.

Бужанский пишет, что нападающие "представились ветеранами полка "Азов". Однако не уточняет, когда именно они представлялись: до того, как повредили костюм, или после.

"В 16 часов меня предупредили, что готовится провокация после вечернего эфира "Народ против". И действительно, толпа персонажей, человек 35-40 с битами, которые представились ветеранами полка "Азов", с помощью нескольких яиц одержали убедительную победу над моим костюмом", – сообщил Бужанский.

Нардеп предполагает, что нападение связано с отставкой экс-генпрокурора Руслана Рябошапки.

"Руслан Георгиевич, но вам же это всё равно не помогло, верно?)", - отметил он.

Как сообщал Українські Новини, ранее нардепы Бужанский и Волошин предлагали Раде проводить заседания на русском языке.