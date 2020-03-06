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06 марта 2020, пятница, 11:02 4440
Верховная Рада и партии 2020-03-06T11:55:09+02:00
Українські Новини
Бужанский связывает нападение на него с отставкой Рябошапки

Бужанский связывает нападение на него с отставкой Рябошапки

Елизавета Кесельман
Верховная Рада, Максим Бужанский, Нападение на депутата, Нападение на Бужанского

Народный депутат от "Слуги народа" Максим Бужанский, на которого ночью напала группа представившихся "Азовом" человек, предположил, что нападение связано с отставкой экс-генпрокурора Руслана Рябошапки. Об этом Бужанский написал в Telegram.

Отмечается, что нападение произошло вчера вечером. По его словам, несколько десятков мужчин, вооруженных битами, забрасывали его яйцами.

Скриншоты: t.me/MaxBuzhanskiy/3258Скриншоты: t.me/MaxBuzhanskiy/3258

Как отметил нардеп, нападавшие успешно атаковали его костюм.

Бужанский пишет, что нападающие "представились ветеранами полка "Азов". Однако не уточняет, когда именно они представлялись: до того, как повредили костюм, или после.

"В 16 часов меня предупредили, что готовится провокация после вечернего эфира "Народ против". И действительно, толпа персонажей, человек 35-40 с битами, которые представились ветеранами полка "Азов", с помощью нескольких яиц одержали убедительную победу над моим костюмом", – сообщил Бужанский.

Нардеп предполагает, что нападение связано с отставкой экс-генпрокурора Руслана Рябошапки.

"Руслан Георгиевич, но вам же это всё равно не помогло, верно?)", - отметил он.

Как сообщал Українські Новини, ранее нардепы Бужанский и Волошин предлагали Раде проводить заседания на русском языке. 

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