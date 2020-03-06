подписаться на рассылку
24.45 24.82
27.1 27.78
˟
06 марта 2020, пятница, 09:55 252
Происшествия 2020-03-06T09:56:09+02:00
Українські Новини
В Харькове правоохранителей подозревают в краже $10 тыс. из отделения полиции

В Харькове правоохранителей подозревают в краже $10 тыс. из отделения полиции

Елизавета Кесельман
Кража, Правоохранительные органы, Полиция, Харьков, Грабеж
Кража. Фото: Liepajniekiem.lv
Кража. Фото: Liepajniekiem.lv

В Основянском отделе полиции Харькова неизвестным образом пропали $10 тыс. Следователи из Госбюро расследований подозревают в краже правоохранителей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, по информации распространенной в одной из социальных сетей, проверяют возможную причастность сотрудников Основянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Харьковской области к исчезновению $10 тыс.", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительной информации, жительница Харькова заявила в полицию, что из ее квартиры пропали $26 тыс. Позже выяснилось, что деньги забрал отец заявительницы. Мужчина утверждает, что после того, как его вызвали в отдел полиции, он отдал всю сумму полицейским. Однако заявительнице правоохранители вернули только $16 тыс., вместо $26 тыс.

В случае подтверждения преступления, подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

Как сообщали Українські Новини, ранее в Николаевской области грабители остановили Range Rover посреди дороги и украли из него 15 млн грн.

Больше новостей о: Кража Правоохранительные органы Полиция Харьков Грабеж

В Днипре полиция гонялась за полуголым мужчиной и ...
ГБР будет сотрудничать с правоохранительными орган...
У певицы MARUV украли драгоценностей на более чем ...
Двух украинцев, подозреваемых в хищении $1,5 млн и...
Ночью премьер Шмыгаль в эфире пообещал дать воду в Крым, но утром уже передумал
Коронавирус в Италии ширится активнее, чем в Китае и Южной Корее. Данные на 6 марта
Новости
В Харькове правоохранителей подозревают в краже $10 тыс. из отделения полиции 09:55
Левочкин хочет чтобы Шмыгаль в первую очередь занялся миром 09:45
Коронавирус в Италии ширится активнее, чем в Китае и Южной Корее. Данные на 6 марта 09:40
Во Франции коронавирусом заразился депутат. Его состояние тяжелое 09:25
Сегодня Рада продолжит рассмотрение законопроекта о запуске рынка земли 09:12
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Три кандидата отказались от постов в правительстве Шмыгаля, - СМИ 13:25
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
Квартира, 5 млн гривен и жена с 350 тыс. долларов: Федоров задекларировал доходы за 2019 17:21
Среди госпитализированных из-за подозрения на коронавирус в Днепропетровской области дети и беременная 18:00
больше новостей
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Зеленский заявил, что плана по повышению пенсий нет 16:33
Среди госпитализированных из-за подозрения на коронавирус в Днепропетровской области дети и беременная 18:00
Зеленский завтра посетит Новые Санжары, где эвакуированных из Китая выпишут после карантина 12:29 Дополнено
больше новостей
Перед длинными выходными НБУ укрепил гривну: курс валют
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok