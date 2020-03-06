В Харькове правоохранителей подозревают в краже $10 тыс. из отделения полиции

В Основянском отделе полиции Харькова неизвестным образом пропали $10 тыс. Следователи из Госбюро расследований подозревают в краже правоохранителей. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ГБР.

"Следователи территориального управления Государственного бюро расследований, расположенного в городе Полтаве, по информации распространенной в одной из социальных сетей, проверяют возможную причастность сотрудников Основянского отдела полиции Главного управления Нацполиции в Харьковской области к исчезновению $10 тыс.", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительной информации, жительница Харькова заявила в полицию, что из ее квартиры пропали $26 тыс. Позже выяснилось, что деньги забрал отец заявительницы. Мужчина утверждает, что после того, как его вызвали в отдел полиции, он отдал всю сумму полицейским. Однако заявительнице правоохранители вернули только $16 тыс., вместо $26 тыс.

В случае подтверждения преступления, подозреваемым грозит лишение свободы на срок от 7 до 10 лет.

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