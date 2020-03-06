У Овнов откроется второе дыхание, а у Рыб будет удачный день — женский гороскоп на пятницу

Несмотря на то, что 8 марта только в воскресенье, праздник можно устроить уже сегодня. Астрологи уверяют, что для этого необходимо лишь прислушиваться к звездам. Подробнее о том, что звезды советуют представительницам всех знаков зодиака на пятницу, 6 марта, расскажут Українські Новини.

Чем выше показатель энергии, тем больше шансов у знака зодиака взять ситуацию под контроль, даже вопреки предсказанию гороскопа.

Овен (21 марта – 19 апреля)

В пятницу у женщин-Овнов откроется второе дыхание, они будут полны энергии. Но звезды уверяют, что не стоит тратить всю энергию впустую. Лучше направьте ее на что-то действительно полезное. Благоприятный день для смены стиля и посещения парикмахера.

Телец (20 апреля – 20 мая)

Звезды уверяют, что женщинам-Тельцам слеует заявить о своих целях во всеуслышанье. Так Тельцы смогут найти союзников в своих делах. На личном фронте в пятницу следует ждать мелких неприятностей. Возможны ссоры со второй половинкой.

Близнецы (21 мая – 20 июня)

В этот день перед женщинами-Близнецами откроются сразу несколько возможностей. Но звезды уверяют, что со всем сразу Близнецы не смогут справиться. Необходимо будет выбрать только одно направление и четко ему следовать. Энергетике этого дня лучше всего будет соответствовать одежда делового стиля.

Рак (21 июня – 22 июля)

Звезды советуют женщинам-Ракам не спешить высказывать свое мнение в этот день. Ведь под воздействием событий этого дня Раки могут поменять его несколько раз. Также неудачный день для посещения салона красоты или смены стиля.

Лев (23 июля – 22 августа)

В этот день женщины-Львы могут столкнуться с необоснованой критикой. Звезды не советуют пытаться доказать что-то тому, кто будет критиковать. Только потратите нервы и время. Благопритным день будет для посещения массажиста или SPA.

Дева (23 августа – 22 сентября)

В этот день удача будет на стороне женщин-Дев. Звезды советуют воспользоваться этим для реализации своих планов. А вот на личном фронте день не предвещает каких-либо серьезных изменений.

Весы (23 сентября – 22 октября)

Звезды советуют женщинам-Весам дать немного свободы своим близким. Не стоит контролировать каждых их шаг. Лучше потратьте это время на посещение салона красоты или стилиста. Тем более, что сегодня благоприятный для этого день.

Скорпион (23 октября – 21 ноября)

Для реализации давней мечты остался всего шаг. Звезды советуют женщинам-Скорпионам направить все силы на это. В пятницу Скорпионам все будет по силам. Энергетике этого дня лучше всего будет соответствовать одежда ярких цветов.

Стрелец (22 ноября – 21 декабря)

В пятницу женщины-Стрельцы будут доминировать над окружающими. Для тех представительниц знака, которые занимаются продажами, этот день сулит неплохую прибыль. Но вот для шоппинга день не особо удачный.

Козерог (22 декабря – 19 января)

Пятница преподнесет женщинам-Козерогам настоящий сюрприз. Звезды советуют быть открытыми к любым формам общения, но ни в коем случае нельзя употреблять алкоголь. В этот день алкоголь будет воздействовать на Козерогов значительно сильнее, чем обычно.

Водолей (20 января – 18 февраля)

В этот день звезды советуют женщинам-Водолеям быть предельно осторожными во всех своих действиях. В этот день есть риск нарваться на неприятности. Для посещения салона красоты неудачный день. Лучше посвятите свободное время общению с близкими.

Рыбы (19 февраля – 20 марта)

Звезды будут на стороне женщин-Рыб в этот день. Это можно будет почувствовать даже в мелочах. Стоит воспользоваться этим шансом для реализации своих целей. Энергетике этого дня будет соответствовать одежда строгого покроя и холодных цветов.

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