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  • Легкий рецепт идеальных эклеров с глазурью и начинкой из крем-чиза
06 марта 2020, пятница, 06:03 51
Жизнь 2020-03-06T06:03:01+02:00
Українські Новини
Легкий рецепт идеальных эклеров с глазурью и начинкой из крем-чиза

Легкий рецепт идеальных эклеров с глазурью и начинкой из крем-чиза

Ольга Фандорина
рецепты, Десерт, Рецепты десертов, Эклеры, Идеальные эклеры, Рецепт эклеров
Эклеры. Фото: homebaked.ru
Эклеры. Фото: homebaked.ru

В Украину так неожиданно ворвалась теплая и нежная весна, приближаются весенние праздники и если очень хочется приготовить по-настоящему идеальное лакомство, которое вызовет восторг у домочадцев и гостей - то нежные эклеры будут самым лучшим вариантом. Рецептом и секретам идеальных эклеров с Вами поделятся Українські новини. 

Одним из секретов идеальных эклеров является использование молока с водой в равных пропорциях. Также в заварное тесто всегда нужно добавлять сахар - и соль.

ИНГРЕДИЕНТЫ

  • 160 мл молока
  • 160 мл воды
  • 140 г сливочного масла
  • 4 г соли
  • 10 г сахара
  • 200 г муки
  • 4-7 яиц

Молоко, масло, сахар, соль доводим до кипения в ковшике. Отправляем туда муку - всыпая сразу всю и завариваем тесто, постоянно помешивая.

Получившийся комок "погоняем" немного в ковшике, чтоб испарить лишнюю влагу и перекладываем в дежу миксера. От теста будет валить пар и вводим яйца, предварительно взбитые вилкой в емкости, после чего перемешиваем миксером. Как узнать правильная ли консистенция у теста? Если поднять венчик миксера, с него должна стекать густая лента теста и даже если его потрясти - оно не должно течь. 

Эклеры. Фото: povarenok.ruЭклеры. Фото: povarenok.ru

Отсаживаем эклеры насадкой "открытая звезда" через кондитерский мешок, присыпаем пудрой и выпекаем минут 20-25 при 180°С, потом при 160°С до готовности минут 20-25. 

Эклеры. Фото: povarenok.ruЭклеры. Фото: povarenok.ru

Крем-чиз для начинки

  1. 200 г сливочного сыра
  2. 200 г сливок от 30%
  3. сахар по вкусу.

Взбиваем сливки, сливочный сыр и сахар. Перекладываем в мешок, начиняем эклеры кремом. 

Крем-чиз. Фото: kulinarenok.ruКрем-чиз. Фото: kulinarenok.ru

Рецепт белой шоколадной глазури:

Ингридиенты:

Белый шоколад - 200 граммов

Молоко - 2 ст. ложки

Поломайте плитку шоколада на кусочки и растопите на водяной бане. Добавьте в шоколад молоко, прослеживая, чтоб глазурь не получилась слишком жидкой. Украсьте эклеры глазурью и фруктами, кайфуйте и наслаждайтесь вкусом!

frenchparis.ruЭклеры. Фото: frenchparis.ru

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