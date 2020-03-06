Легкий рецепт идеальных эклеров с глазурью и начинкой из крем-чиза

В Украину так неожиданно ворвалась теплая и нежная весна, приближаются весенние праздники и если очень хочется приготовить по-настоящему идеальное лакомство, которое вызовет восторг у домочадцев и гостей - то нежные эклеры будут самым лучшим вариантом. Рецептом и секретам идеальных эклеров с Вами поделятся Українські новини.

Одним из секретов идеальных эклеров является использование молока с водой в равных пропорциях. Также в заварное тесто всегда нужно добавлять сахар - и соль.

ИНГРЕДИЕНТЫ

160 мл молока

160 мл воды

140 г сливочного масла

4 г соли

10 г сахара

200 г муки

4-7 яиц

Молоко, масло, сахар, соль доводим до кипения в ковшике. Отправляем туда муку - всыпая сразу всю и завариваем тесто, постоянно помешивая.

Получившийся комок "погоняем" немного в ковшике, чтоб испарить лишнюю влагу и перекладываем в дежу миксера. От теста будет валить пар и вводим яйца, предварительно взбитые вилкой в емкости, после чего перемешиваем миксером. Как узнать правильная ли консистенция у теста? Если поднять венчик миксера, с него должна стекать густая лента теста и даже если его потрясти - оно не должно течь.

Эклеры. Фото: povarenok.ru

Отсаживаем эклеры насадкой "открытая звезда" через кондитерский мешок, присыпаем пудрой и выпекаем минут 20-25 при 180°С, потом при 160°С до готовности минут 20-25.

Эклеры. Фото: povarenok.ru

Крем-чиз для начинки

200 г сливочного сыра 200 г сливок от 30% сахар по вкусу.

Взбиваем сливки, сливочный сыр и сахар. Перекладываем в мешок, начиняем эклеры кремом.

Крем-чиз. Фото: kulinarenok.ru

Рецепт белой шоколадной глазури:

Ингридиенты:

Белый шоколад - 200 граммов

Молоко - 2 ст. ложки

Поломайте плитку шоколада на кусочки и растопите на водяной бане. Добавьте в шоколад молоко, прослеживая, чтоб глазурь не получилась слишком жидкой. Украсьте эклеры глазурью и фруктами, кайфуйте и наслаждайтесь вкусом!

Эклеры. Фото: frenchparis.ru

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