Международный день зубного врача: что еще отмечают 6 марта в Украине и мире

Сегодня, 6 марта, в мире отмечают Международный день зубного врача, Всемирный день борьбы с глаукомой, а также Всемирный день лимфедемы.

Республика Гана сегодня отмечает День Независимости.

Кроме того, 6 марта отмечают День благодарения сотрудникам, а также Европейский день праведников.

В США сегодня Национальный день печенья Орео, День замороженных продуктов и Национальный день продавцов.

Неофициально 6 марта можно отметить День зеленого света, День проветривания блокнотных записей, День без селфи палки, День случайных направлений и День поцелуев с зеркалом.

По православному календарю в этот день почитается память преподобного Тимофея, пустынника.

В народе Тимофея называли Весновеем и говорили: "Как ни злись метелица, все весной повеивает", "Дожить до Весновея, а там зима не страшна". Этот день отличался первыми солнечными оттепелями. О погоде судили и по ветрам: если в этот день теплые ветры, то и весна будет теплой. В это время начинается сокодвижение в кленах и березах.

Именины празднуют:

Александр

Георгий

Григорий

Даниил

Евстафий

Захария

Иван

Константин

Ольга

Павел

Тимофей

Прогноз погоды

По прогнозу погоды Гидрометеорологического центра на 6 марта на западе Украины небольшой дождь. Ветер западный, 7-12 м/с. Температура воздуха ночью -1…+7 градуса, днем +7…+15 градусов.

Прогноз погоды на 6 марта. Карта: Укргидрометцентр

Курс валют

По курсу валют Нацбанка на сегодня, курс гривны к доллару повысил 14,95 коп. до 24,7413 UAH/USD. Курс евро на 6 марта установлен на уровне 27,6942UAH/EUR.

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