подписаться на рассылку
24.55 24.94
27.15 27.78
˟
  • Новости
  • Политика
  • Мы будем информировать людей о коронавирусе в Украине, потому что украинская власть молчит, - Нацкорпус
05 марта 2020, четверг, 20:42 1152
Политика 2020-03-05T20:42:15+02:00
Українські Новини
Мы будем информировать людей о коронавирусе в Украине, потому что украинская власть молчит, - Нацкорпус

Мы будем информировать людей о коронавирусе в Украине, потому что украинская власть молчит, - Нацкорпус

Ольга Фандорина
Коронавирус, Национальный корпус, Нацкорпус, коронавирус в Украине

"Национальный Корпус" запустил информационную кампанию о коронавирусе в Украине. В Telegram и на Youtube-канале партии будет распространяться информация о том, как распознать китайский вирус и как не заболеть. В партии объясняют, что отсутствие полноценной информации и адекватных объяснений со стороны украинского Минздрава посеяли среди украинцев панику, поэтому политическая сила запустила такой проект. 

Об этом сообщается в Telegram-канале "Национального Корпуса".

На своем Youtube-канале "Национальный корпус" уже опубликовал первое видео о том, как защитить себя и родных от коронавируса в Украине. 

"Представитель "Национального Корпуса", врач-педиатр Игорь Майденко рассказывает о том, как распознать коронавирус и что делать, чтобы не заболеть. Смотри, запоминай и распространяй, чтобы были в курсе твои родные и друзья. Больше о коронавирусе в Украине читайте по ссылке", – сказано в заметке. 

Напомним, ранее лидер партии Андрей Билецкий заявил, что, кроме запуска информационной кампании, политическая сила начнет подготовку волонтеров на случай распространения коронавируса. Он также призвал украинцев не паниковать.

"В Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Ожидаемо, учитывая ужасный уровень подготовки Украины к эпидемии и информирования людей, учитывая идиотизм власти, которая или скрывает проблему, или советует есть лук и правильно чихать. Национальный Корпус запускает информационную кампанию, чтобы донести как можно большему количеству украинцев, как не заболеть или как вести себя, если заболел. Мы начинаем собирать волонтеров для помощи в случае распространения эпидемии. Главное сейчас - сохранять здравый смысл, не допустить повторения Новых Санжар", - написал политик в своем Telegram-канале. 

Больше новостей о: Коронавирус Национальный корпус Нацкорпус коронавирус в Украине

Рада выразила недоверие Рябошапке
Среди госпитализированных из-за подозрения на коронавирус в Днепропетровской области дети и беременная
Новости
Сегодня ограничат движение на Южном мосту в Киеве из-за ремонта 21:15
Зеленский обсудил с послами стран G7 вопросы дальнейшего курса Украины 21:08
От -3 до +17 с дождями и туманами: перед праздничными выходными украинцев ждут погодные сюрпризы 21:00
Не нужно всем измерять температуру, - в Минздраве дали рекомендации для учебных заведений по коронавирусу 20:55
Мы будем информировать людей о коронавирусе в Украине, потому что украинская власть молчит, - Нацкорпус 20:42
больше новостей
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Три кандидата отказались от постов в правительстве Шмыгаля, - СМИ 13:25
Сильные дожди со снегом: в Украине объявили штормовое предупреждение 09:48 Карта
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
Абонплата за газ: за каждый день просрочки украинцы будут получать огромные штрафы 06:00
больше новостей
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
Абонплата за газ: за каждый день просрочки украинцы будут получать огромные штрафы 06:00
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Зеленский заявил, что плана по повышению пенсий нет 16:33
Зеленский завтра посетит Новые Санжары, где эвакуированных из Китая выпишут после карантина 12:29 Дополнено
больше новостей
Массовые мероприятия из-за коронавируса запретят в некоторых регионах, - Минздрав
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok