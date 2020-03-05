Мы будем информировать людей о коронавирусе в Украине, потому что украинская власть молчит, - Нацкорпус

"Национальный Корпус" запустил информационную кампанию о коронавирусе в Украине. В Telegram и на Youtube-канале партии будет распространяться информация о том, как распознать китайский вирус и как не заболеть. В партии объясняют, что отсутствие полноценной информации и адекватных объяснений со стороны украинского Минздрава посеяли среди украинцев панику, поэтому политическая сила запустила такой проект.

Об этом сообщается в Telegram-канале "Национального Корпуса".

На своем Youtube-канале "Национальный корпус" уже опубликовал первое видео о том, как защитить себя и родных от коронавируса в Украине.

"Представитель "Национального Корпуса", врач-педиатр Игорь Майденко рассказывает о том, как распознать коронавирус и что делать, чтобы не заболеть. Смотри, запоминай и распространяй, чтобы были в курсе твои родные и друзья. Больше о коронавирусе в Украине читайте по ссылке", – сказано в заметке.

Напомним, ранее лидер партии Андрей Билецкий заявил, что, кроме запуска информационной кампании, политическая сила начнет подготовку волонтеров на случай распространения коронавируса. Он также призвал украинцев не паниковать.

"В Украине зафиксирован первый случай коронавируса. Ожидаемо, учитывая ужасный уровень подготовки Украины к эпидемии и информирования людей, учитывая идиотизм власти, которая или скрывает проблему, или советует есть лук и правильно чихать. Национальный Корпус запускает информационную кампанию, чтобы донести как можно большему количеству украинцев, как не заболеть или как вести себя, если заболел. Мы начинаем собирать волонтеров для помощи в случае распространения эпидемии. Главное сейчас - сохранять здравый смысл, не допустить повторения Новых Санжар", - написал политик в своем Telegram-канале.