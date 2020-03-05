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05 марта 2020, четверг, 17:58 127
Верховная Рада и партии 2020-03-05T17:59:05+02:00
Українські Новини
Бойко хочет вернуть украинские товары на российский рынок

Бойко хочет вернуть украинские товары на российский рынок

Павел Твердохлиб
Оппозиционная платформа - За жизнь, Юрий Бойко, ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко считает, что необходимо восстановить торгово-экономические связи с Российской Федерацией и вернуть украинские товары на российский рынок.

Об этом говорится на официальном веб-сайте ОПЗЖ.

"Надеюсь, что, наконец, придет понимание, в том числе и в МИД, что нам нужно восстанавливать нормальные отношения со всеми соседями. Что наши рабочие места напрямую зависят от торгово-экономических связей с Российской Федерацией. Нам нужно перейти от лозунгов к последовательной профессиональной деятельности и вернуть украинские товары на российский рынок. Потому что пока нам навязывали бессмысленные дискуссии, у нас возник дефицит торгового баланса размером почти 4 млрд долларов. Эту ситуацию нужно исправлять. Экономические отношения с РФ – это рабочие места, это преодоление кризиса в промышленности, это доходы в бюджет", - сказал Юрий Бойко.

Оппозиционный политик акцентировал на важности изменения риторики конфронтации на язык диалога.

"Если новое руководство МИДа не будет отстаивать государственные интересы, в том числе по восстановлению мирного внешнеполитического диалога, то ничего хорошего из этого не выйдет. Если будут звучать заявления, как у предыдущего министра, о непраздновании Украиной 9 мая, если наш МИД не будет реагировать на заявления, как, например, сделанные украинским посольством в Черногории, – с оскорблениями митрополита, с прямым вмешательством в дела церкви, - это путь в никуда, это унижение Украины. Мы против этого. Мы выступаем за то, чтобы МИД с Президентом Украины реализовывали такую ​​политику, которая бы открыла путь к миру, а не провоцировала очередную вражду", - резюмировал сопредседатель фракции ОПЗЖ.

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