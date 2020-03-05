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  • Увольнение директора НАБУ предложенным способом политически мотивированное, - юрист
05 марта 2020, четверг, 17:45 816
Политика 2020-03-05T17:52:03+02:00
Українські Новини
Увольнение директора НАБУ предложенным способом политически мотивированное, - юрист

Увольнение директора НАБУ предложенным способом политически мотивированное, - юрист

Таня Войтюк
Кириченко, Увольнение, НАБУ, Артем Сытник
Увольнение. Фото: freepik
Увольнение. Фото: freepik

Изменение закона специально "под увольнение" директора НАБУ нарушает принцип верховенства права. Об этом говорит член правления Центра политико-правовых реформ Юлия Кириченко.

По ее словам, такие действия парламентариев имеют коррупциогенные риски.

"Во-первых, при увольнении, в частности с этой должности (директор НАБУ, - ред.), Должны быть основания. Лично я таких оснований не слышала, аргументированных и четких, чтобы их приводила рассматривала ВРУ. То, что сейчас пытается делать ВР - фактически меняет закон - это нарушение верховенства права и имеет коррупциогенный риск - если простым решением парламента, можно сказать политическим и не мотивированным, все это делается", - пояснила она.

Эксперт объяснила, что увольнять кого-либо из административной должности можно только при наличии конкретных оснований.

"Вот для генпрокурора, например, оставили - "выражение недоверия". И это тоже политическое освобождение. Зато термин" освобождение "для административных должностей всегда предусматривает порядок и конкретные основания. Здесь такого нет. Здесь, скорее, ВР пытается "выразить недоверие" , не может применять к руководителям антикоррупционных органов. и когда мы меняем так закон - это нарушение верховенства права и антикоррупционной политики", - уточнила Кириченко.

Она добавила, что основанием для увольнения директора НАБУ могли бы быть, например, результаты аудита, которые бы установили качество нарушения. Однако такого аудита проведено не было.

Напомним, комитет по вопросам антикоррупционной политики рекомендовал Верховной Раде принять законопроект об основаниях освобождения от должности главы НАБУ.

Также напомним, сам Сытник считает, что его отставки желает "один олигарх".

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