Победитель тендера на поставку машин скорой помощи для Одесской области бесплатно оснастит автомобили медоборудованием улучшенного качества

Компания "ВиДи Юникомерс", которая в 2019 году выиграла тендер на поставку 85 автомобилей скорой помощи типа В Одесской области, готова бесплатно оснастить их медицинским оборудованием более высокого уровня, чем это предполагалось договором.

Об этом сообщило информационное агентство УНИАН.

"Необходимость замены оборудования была вызвана задержками в поставках предварительно предусмотренных элементов оснастки субподрядчиками. Однако, заботясь своей репутацией как надежного партнера, ООО "ВиДи Юникомерс" приняло решение предложить заказчику осуществить поставку автомобилей скорой медицинской помощи, заменив оборудование на имеющееся с лучшими характеристиками без изменения цены договора", - сказано в сообщении.

Новое оборудование также полностью соответствуют установленным заказчиком требованиям, его перечень остается неизменным.

В частности, речь идет о средствах иммобилизации и переноски, которыми будут укомплектованы "скорые", и которые по своим параметрам превосходят те, которые были предусмотрены спецификацией изначально. Например, компания предлагает Одесскому областному центру экстренной медицинской помощи установить в машинах более прочные и легкие носилки.

Кроме того, компания предлагает использовать более совершенные медицинские приборы.

"В частности, вместо латвийского средства для инфузии будет использован шприцевой насос Medifusion производства Daiwha Corporation, LTD (Корея), который имеет значительно больший диапазон работы и настроек. А вместо китайского дефибриллятора будет использован корейский аналог D500 SP02 производителя Mediana Co., LTD, который имеет больший диапазон измерения и дополнительно оснащен капнографом. А это является значительным улучшением оборудования, так кака оснащение капнографом обеспечивает более удобное использование аппарата медперсоналом, по сравнению с тем, когда капнографии поставляется отдельным аппаратом, как это было предусмотрено предыдущей спецификацией", - говорится в пресс-релизе компании.

Замена оборудования сделана в полном соответствии с требованиями действующего законодательства и в соответствии с предусмотренными в таких случаях процедурами, подчеркнули в "ВиДи Юникомерс". Так как согласно п. 3 ч. 4 Закона Украины "О публичных закупках" условия договора о закупке не могут изменяться после его подписания до выполнения обязательств сторонами в полном объеме, кроме случаев улучшения качества предмета закупки при условии, что такое улучшение не приведет к увеличению суммы, определенной в договоре.

"Таким образом, замена медицинского оборудования на оборудование другого производителя с лучшими характеристиками в совокупности приведет к улучшению качества предмета закупки – автомобиля скорой медицинской помощи. А значит КУ "Одесский областной центр экстренной медицинской помощи и медицины катастроф" получит 85 автомобилей скорой помощи с медицинским оборудованием улучшенных характеристик без дополнительных затрат из бюджета", - резюмировала пресс-служба компании.

Общество с ограниченной ответственностью (ООО) "ВиДи Юникомерс" входит в группу VIDI, конечными бенефициарными собственниками которой являются братья Виталий и Олег Джуринские. На сегодняшний день группа VIDI занимает долю в 5,6% автомобильного рынка Украины. На предприятиях группы, которые неоднократно отмечались как добросовестные налогоплательщики, работают около 1 000 человек.