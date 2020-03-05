14 марта в День добровольцев ветераны пойдут к Российскому посольству

14 марта в 18:00 в Киеве ветераны российско-украинской войны проведут марш ко Дню добровольцев. Участники шествия пройдут по улицам Киева, финальной точкой которой будет посольство Российской Федерации. Ветераны призывают присоединяться к событию всех неравнодушных украинцев, чтобы дать понять власти, что капитуляция не пройдет. "Мы не сомневаясь стали на защиту Украины, когда враг пришел на нашу землю. Мы освобождали оккупированные украинские города и теряли на Фронте наших собрать-ев. И мы не допустим, чтобы теперь власть договаривалась с врагом за нашими спи-нами, ведя Украину к капитуляции", - сообщается в ивенте события. Марш начнется в 18:00 от стадиона ЦСКА. Напомним, что в День независимости, 24 августа 2019 года, ветераны российско-украинской войны провели в Киеве Марш Защитников Украины, в котором приняло участие 50 000 участников.