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05 марта 2020, четверг, 14:45 88
Верховная Рада и партии 2020-03-05T14:47:14+02:00
Українські Новини
В новом правительстве нет ни одного человека, который будет заниматься экономикой, - Бойко

В новом правительстве нет ни одного человека, который будет заниматься экономикой, - Бойко

Татьяна Зотова
правительство Украины, Кабинет Министров Украины, Оппозиционная платформа - За життя, Бойко Юрий, ОПЗЖ
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

"На какой прорыв рассчитывает новое правительство без программы и экономического блока?" Об этом Сопредседатель фракции Оппозиционной платформы - За життя Юрий Бойко заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады в четверг, 5 марта, информирует портал zagittya.com.ua.

Политик подчеркнул, что оппозиционеры не голосовали за назначение нового Кабинета министров, потому что никто не видел его программу. Также осталось неизвестно, кто же займется вопросами экономики, которые сегодня являются наиболее важными для страны и людей.

"Принцип назначения министров был кулуарным, закрытым и спонтанным. Мы против таких назначений, когда фамилии кандидатов на министерские должности появляются за час до голосования, и то, что несколько претендентов отказались идти в правительство - это очень тревожный сигнал. Также мы не увидели программы действий Кабинета министров. Это легкомысленно и непрофессионально. Правительство обязательно должно представить свою программу. Поэтому мы за этот Кабмин не голосовали", - подчеркнул Сопредседатель фракции оппозиционеров.

Также, по словам Юрия Бойко, непонятно, как новый премьер-министр видит развитие экономики Украины.

"Мы обеспокоены тем, что в правительстве нет ни одного человека, который будет заниматься экономикой. Зато есть вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции, где нас никто не ждет. Это пустопорожняя должность, которая как была формальной, такой и остается. Нужно заниматься развитием отечественной промышленности. Экономика - это не поиск кредитов или продажа облигаций внутреннего займа. Это, прежде всего, работа над развитием реального сектора и создание рабочих мест", - подчеркнул Сопредседатель Оппозиционной платформы - За життя.

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