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05 марта 2020, четверг, 14:43 986
Силовые структуры 2020-03-05T14:43:23+02:00
Українські Новини
Не существует никаких доказательств злоупотреблений при применении формулы "Роттердам+", – эксперт Центра Раз

Не существует никаких доказательств злоупотреблений при применении формулы "Роттердам+", – эксперт Центра Разумкова

Надежда Комендантова
НАБУ, Центр Разумкова, САП, Роттердам+
Роттердам+. Фото: google.com
Роттердам+. Фото: google.com

НАБУ и САП не имеют никаких доказательств злоупотреблений при применении формулы "Роттердам+", а принцип импортного паритета, на котором она базируется, является европейской практикой.

Об этом заявил директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, пишет "Обозреватель".

"Насколько мне известно, уже расследования эти длятся более 3 лет, никаких результатов по сути нет, потому что не существует доказательств и фактов, что действительно были какие-то злоупотребления. Потому что импортный паритет, который применялся к "Роттердам+", по сути соответствует европейской практике торгов", – сказал Омельченко.

Напомним, ранее директор НАБУ Артем Сытник заявил, что принятая правительством 28 января 2020 года формула расчета цены на газ с привязкой к его стоимости на нидерландском газовом хабе TFF ("Амстердам+") является схожей с формулой определения цены на уголь "Роттердам+".

Методология расчета оптовой рыночной цены электроэнергии (известная как формула "Роттердам+") была утверждена Национальной комиссией, осуществляющей госрегулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, 3 марта 2016 года. Согласно ей угольная составляющая в тарифе на электроэнергию была основана на котировках угольного хаба ARA (Амстердам-Роттердам-Антверпен). С 1 июля 2019 года в связи с введением в Украине нового рынка электроэнергии действие формулы "Роттердам+" прекратилась.

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