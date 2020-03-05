Людям надо объяснить, почему имея рекордный резерв газа, правительство повышает цены для населения, - Зубко

В октябре 2019 в подземные хранилища газа было закачано рекордные 21 млрд кубов, поэтому непонятно, почему суммы в платежках для населения выросли

Об этом во время программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил бывший вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"В октябре было закачано 21 млрд кубов газа в хранилища. Почему с декабря по январь этого года поднимается стоимость газа, чтобы непосредственно она влияла на платежки? Кроме того, на 7% упало потребление населением за счет того, что теплая зима. Могу сказать, что за прошлый год мы потребляли в газовом секторе 10 млрд и 5,7 - в Теплокоммунэнерго, а в этом году практически произошло 8 млрд потребления газа и 4,7 - в ТКЭ", - заявил Зубко.

По его словам, даже когда были разделені цены на сам газ и его транспортировку - по европейским стандартам, - общая цена не изменилась, а теперь она существенно выросла.

"Почему на 46% подняли стоимость транспорта, почему люди, не получая товар в газе, вынуждены платить за транспорт? Почему мы зависим от монополиста? Именно это больше всего волнует людей - почему увеличилась цена и почему они должны платить за то, чего они не получили в стоимости транспорта", - отметил бывший вице-премьер.

Он напомнил, что во время его пребывания в должности отраслевого вице-премьера, правительство никогда не обещало снижать цену на газ.

"Мы никогда не лгали и никогда не говорили, что уменьшим стоимость газа. Мы говорили об энергоэффективности, о тех вещах, которые мы можем как правительство сделать. Мы оставили Фонд энергоэффективности, в котором оставили 3,2 млрд (Верховная Рада поддержала, правительство нашло ), и 100 млн евро, которые мы получили от наших международных партнеров", - подчеркнул Геннадий Зубко.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что правительство Алексея Гончарука провалило коммуникацию с населением по снижению цены на газ. Зато глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что Россия согласилась заплатить Украине 3 млрд долларов долга перед Нафтогазом по решению Стокгольмского арбитража.