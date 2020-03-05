подписаться на рассылку
24.55 24.94
27.15 27.78
˟
  • Новости
  • Экономика
  • Людям надо объяснить, почему имея рекордный резерв газа, правительство повышает цены для населения, - Зубко
05 марта 2020, четверг, 14:39 921
Экономика 2020-03-05T14:39:01+02:00
Українські Новини
Людям надо объяснить, почему имея рекордный резерв газа, правительство повышает цены для населения, - Зубко

Людям надо объяснить, почему имея рекордный резерв газа, правительство повышает цены для населения, - Зубко

Павел Твердохлиб
Газ, Геннадий Зубко, Тарифы на газ, Алексей Гончарук
Геннадий Зубко. Фото: Українське Фото
Геннадий Зубко. Фото: Українське Фото

В октябре 2019 в подземные хранилища газа было закачано рекордные 21 млрд кубов, поэтому непонятно, почему суммы в платежках для населения выросли

Об этом во время программы "Свобода слова Савика Шустера" заявил бывший вице-премьер-министр Украины - министр регионального развития, строительства и ЖКХ Геннадий Зубко.

"В октябре было закачано 21 млрд кубов газа в хранилища. Почему с декабря по январь этого года поднимается стоимость газа, чтобы непосредственно она влияла на платежки? Кроме того, на 7% упало потребление населением за счет того, что теплая зима. Могу сказать, что за прошлый год мы потребляли в газовом секторе 10 млрд и 5,7 - в Теплокоммунэнерго, а в этом году практически произошло 8 млрд потребления газа и 4,7 - в ТКЭ", - заявил Зубко.

По его словам, даже когда были разделені цены на сам газ и его транспортировку - по европейским стандартам, - общая цена не изменилась, а теперь она существенно выросла.

"Почему на 46% подняли стоимость транспорта, почему люди, не получая товар в газе, вынуждены платить за транспорт? Почему мы зависим от монополиста? Именно это больше всего волнует людей - почему увеличилась цена и почему они должны платить за то, чего они не получили в стоимости транспорта", - отметил бывший вице-премьер.

Он напомнил, что во время его пребывания в должности отраслевого вице-премьера, правительство никогда не обещало снижать цену на газ.

"Мы никогда не лгали и никогда не говорили, что уменьшим стоимость газа. Мы говорили об энергоэффективности, о тех вещах, которые мы можем как правительство сделать. Мы оставили Фонд энергоэффективности, в котором оставили 3,2 млрд (Верховная Рада поддержала, правительство нашло ), и 100 млн евро, которые мы получили от наших международных партнеров", - подчеркнул Геннадий Зубко.

Напомним, президент Владимир Зеленский заявил, что правительство Алексея Гончарука провалило коммуникацию с населением по снижению цены на газ. Зато глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак подтвердил, что Россия согласилась заплатить Украине 3 млрд долларов долга перед Нафтогазом по решению Стокгольмского арбитража.

Больше новостей о: Газ Геннадий Зубко Тарифы на газ Алексей Гончарук

Зубко заработал за июль меньше, чем его заместител...
В "Киевтеплоэнерго" объяснили платежку за отоплени...
Гончарук ушел – Шмыгаль пришел: в Украине заменили...
Перерасчет за тепло и горячую воду: во сколько укр...
Эпидемия коронавируса произошла из-за утечки в китайской лаборатории, – Данилов
В Украине будут запрещать массовые мероприятия из-за коронавируса
Новости
Эпидемия коронавируса произошла из-за утечки в китайской лаборатории, – Данилов 15:03
Принятое на референдуме решение можно будет изменить на следующем через 3 года, - законопроект 14:52
В новом правительстве нет ни одного человека, который будет заниматься экономикой, - Бойко 14:45
Не существует никаких доказательств злоупотреблений при применении формулы "Роттердам+", – эксперт Центра Разумкова 14:43
Людям надо объяснить, почему имея рекордный резерв газа, правительство повышает цены для населения, - Зубко 14:39
больше новостей
Блюда в столовой Верховной Рады
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд 18:55
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Три кандидата отказались от постов в правительстве Шмыгаля, - СМИ 13:25
Сильные дожди со снегом: в Украине объявили штормовое предупреждение 09:48 Карта
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
больше новостей
Абонплата за газ: за каждый день просрочки украинцы будут получать огромные штрафы 06:00
Пенсия. Фото: dengi.ua
Повышение пенсий перенесли: когда проиндексируют выплаты и сколько добавят 05:30 Инфографика
Анализы заболевшего коронавирусом мужчины отправят в Лондон для проверки 15:40
СМИ нашли в ГАСКе киевских Бонни и Клайда: влюбленных заподозрили в схемах, вымогательстве и коррупции 13:25
Блюда в столовой Верховной Рады
В столовой Верховной Рады появилось постное меню: цены и фото блюд 18:55
больше новостей
В Черновицкой области коронавирус подозревают еще у двоих людей, вернувшихся из Италии
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Архив сайта

ok