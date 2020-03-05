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05 марта 2020, четверг, 14:16 1191
Судебная власть 2020-03-05T14:43:24+02:00
Українські Новини
Одесский прокурор Острик задекларировала недвижимости на 5 семей, – СМИ

Одесский прокурор Острик задекларировала недвижимости на 5 семей, – СМИ

Павел Твердохлиб
Декларация о доходах, Оксана Острик, Одесская местная прокуратура №3
Оксана Острик. Фото: vesti.ua
Оксана Острик. Фото: vesti.ua

Прокурор Одесской местной прокуратуры №3 Оксана Острик за 2019 год задекларировала 3 дома, 2 квартиры и больше 5 га земли. Часть имущества оформлена на мужа-пенсионера и родственницу.

Об этом сообщило интернет-издание "Вести".

Согласно декларации, в собственности семьи Острик 3 земельных участка: в Черкасской области (1 000 кв. м и 41 900 кв. м) и в Одессе (71 кв. м). Два дома в Смиле Черкасской области площадью 42,8 кв. м и 67 кв. м. Еще один дом в Одессе - 105 кв. м. Там же имеется 2 квартиры площадью 101 кв. м и 72 к.в м.

"Интересно, что земельный участок, большая квартира и дом в Одессе, приобретенный в декабре 2019 года, оформлены на супруга Острик, официальный доход которого - 2 409 гривен пенсии в месяц", - говорится в материале.

Другая одесская квартира пребывает у прокурора на основании "бесплатного пользования" и зарегистрирована то ли на ее мать, то ли на родственницу Тамару Михайловну Острик. В 2014 году эта же женщина купила новый автомобиль Ford Focus и снова якобы безвозмездно отдала его прокурору в пользование.

У Оксаны Острик открыто по 2 банковских счета в Приватбанке и Райфайзен Банке Аваль, однако какие суммы там хранятся, в декларации не указано.

"Семья Острик не бедствует благодаря заботливым родственникам. Иначе как объяснить происхождение автомобиля и новенького дома при ежемесячной зарплате прокурора 30 тыс. гривен? На эти деньги, согласно декларации, живет семья из 4 человек и куплено все это имущество", - написали "Вести".

Напомним, ранее прокурор Острик фигурировала в нескольких скандалах. В 2012 году она отказалась открыть уголовное дело по факту незаконного отчуждения имущества одесского "Таксопарка", в результате которого обманутыми оказались 250 пенсионеров-акционеров предприятия.

В 2015 году Острик добилась взятия под стражу бывшего замначальника управления охраны объектов культурного наследия Одесского городского совета Виталия Бабина, подозреваемого в получении взятки в размере 5 тыс. долларов. Правозащитники указывали на наличие у обвинения лишь косвенных улик и обвинили прокурора в выполнении спущенного сверху плана по "борьбе с коррупцией".

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