От -3 до +17 с дождями и туманами: перед праздничными выходными украинцев ждут погодные сюрпризы

6 марта в Киеве облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +12…+14 градусов. Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр. На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +5…+10 градусов. В Карпатах, без осадков, температура ночью +2…-3 градуса, днем 0…+5 градусов. В Моршине без осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +7…+9 градусов. В Трускавце без осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +8…+10 градусов. В Сваляве без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +7…+9 градусов. На севере Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +8…+15 градусов. В центре Украины облачно с прояснениями, ночью в Винницкой и Черкасской областях небольшой дождь, днем без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +10…+17 градусов. На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +10…+16 градусов. На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +10…+17 градусов. В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 5-10 м\/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +12…+17 градусов. В Ялте без осадков. Температура ночью +6…+8 градусов, днем +14…+16 градусов. Українські Новини писали, какие цветы на 8 Марта подарить маме, бабушке и девушке. Тем временем в этом году Международный женский день приходится на воскресенье, поэтому украинцы получают еще один дополнительный выходной в понедельник, 9 марта.