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05 марта 2020, четверг, 21:00 94
Общество 2020-03-05T21:00:01+02:00
Українські Новини
От -3 до +17 с дождями и туманами: перед праздничными выходными украинцев ждут погодные сюрпризы

От -3 до +17 с дождями и туманами: перед праздничными выходными украинцев ждут погодные сюрпризы

Анна Рудык
Прогноз погоды, погода в Киеве, погода в Украине, погода в Карпатах
Весна. Фото: reading
Весна. Фото: reading

6 марта в Киеве облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ночью и утром туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +5…+7 градусов, днем +12…+14 градусов.

Об этом Українським Новинам сообщил Гидрометеорологический центр.

На западе Украины облачно с прояснениями, без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…-3 градуса, днем +5…+10 градусов.

В Карпатах, без осадков, температура ночью +2…-3 градуса, днем 0…+5 градусов.

В Моршине без осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +7…+9 градусов.

В Трускавце без осадков, температура ночью 0…-2 градуса, днем +8…+10 градусов.

В Сваляве без осадков, температура ночью -1…+1 градус, днем +7…+9 градусов.

На севере Украины облачно с прояснениями, ночью местами небольшой дождь, днем без осадков, ночью и утром местами туман, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +8…+15 градусов.

В центре Украины облачно с прояснениями, ночью в Винницкой и Черкасской областях небольшой дождь, днем без осадков, ночью и утром местами туман, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +10…+17 градусов.

На востоке Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +2…+8 градусов, днем +10…+16 градусов.

На юге Украины облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+9 градусов, днем +10…+17 градусов.

В Крыму облачно с прояснениями, без осадков, ветер южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, днем +12…+17 градусов.

В Ялте без осадков. Температура ночью +6…+8 градусов, днем +14…+16 градусов.

Українські Новини писали, какие цветы на 8 Марта подарить маме, бабушке и девушке.

Тем временем в этом году Международный женский день приходится на воскресенье, поэтому украинцы получают еще один дополнительный выходной в понедельник, 9 марта. 

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