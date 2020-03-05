Операторы ГРC со второй половины января не пользуются услугами балансировки "Оператора ГТС Украины", - РГК

Операторы газораспределительных сетей (ГРС), работающие под брендом Региональной газовой компании (РГК), после 20 января не пользовались услугами балансировки государственного предприятия "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины", при этом утверждение о несанкционированном отборе газа со стороны Оператора ГТС, распространенное некоторыми СМИ, является манипуляцией и не соответствует действительности.

Об этом говорится в сообщении РГК, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, операторы ГРС в течение последних месяцев покупают необходимые объемы газа на Украинской энергетической бирже.

Услуга балансировки использовалась ими только на протяжении первых двух недель января 2020 года, как это и предусмотрено законодательством.

"С целью уменьшения платежек для бытовых потребителей в отопительный сезон регулятор принял решение уменьшить тарифную выручку операторов ГРС в первом квартале и компенсировать ее во втором и третьем кварталах, о чем Оператор ГТС был проинформирован заранее. В связи с этим операторы ГРС направили Оператору ГТС предложения о внесении изменений в график расчетов за предоставленные услуги балансировки с учетом решения, принятого регулятором", - говорится в сообщении.

В сообщении напоминается, что тарифы на поставку газа, утвержденные регулятором в конце декабря, не покрывают полную себестоимость услуги, о чем неоднократно заявляли как операторы ГРС, так и оператор ГТС.

При этом во избежание кассовых разрывов в будущем и для предупреждения возникновения ситуации задержки расчетов между участниками рынка необходимо привести тарифы на распределение к безубыточному уровню.

Как сообщали Українські Новини, РГК - сервисная компания, предоставляющая услуги по финансовому, юридическому, технологическому консалтингу.

Клиентами компании являются поставщики газа в 16 регионах страны, а также 19 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 200 тыс. км газопроводов и 8 млн бытовых потребителей газа.