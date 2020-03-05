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  • Операторы ГРC со второй половины января не пользуются услугами балансировки "Оператора ГТС Украины", - РГК
05 марта 2020, четверг, 09:00 32
Экономика 2020-03-05T09:00:52+02:00
Українські Новини
Операторы ГРC со второй половины января не пользуются услугами балансировки "Оператора ГТС Украины", - РГК

Операторы ГРC со второй половины января не пользуются услугами балансировки "Оператора ГТС Украины", - РГК

Александр Дмитриенко
региональная газовая компания РГК
региональная газовая компания РГК

Операторы газораспределительных сетей (ГРС), работающие под брендом Региональной газовой компании (РГК), после 20 января не пользовались услугами балансировки государственного предприятия "Оператор газотранспортной системы (ГТС) Украины", при этом утверждение о несанкционированном отборе газа со стороны Оператора ГТС, распространенное некоторыми СМИ, является манипуляцией и не соответствует действительности.

Об этом говорится в сообщении РГК, передают Українські Новини.

Согласно сообщению, операторы ГРС в течение последних месяцев покупают необходимые объемы газа на Украинской энергетической бирже.

Услуга балансировки использовалась ими только на протяжении первых двух недель января 2020 года, как это и предусмотрено законодательством.

"С целью уменьшения платежек для бытовых потребителей в отопительный сезон регулятор принял решение уменьшить тарифную выручку операторов ГРС в первом квартале и компенсировать ее во втором и третьем кварталах, о чем Оператор ГТС был проинформирован заранее. В связи с этим операторы ГРС направили Оператору ГТС предложения о внесении изменений в график расчетов за предоставленные услуги балансировки с учетом решения, принятого регулятором", - говорится в сообщении.

В сообщении напоминается, что тарифы на поставку газа, утвержденные регулятором в конце декабря, не покрывают полную себестоимость услуги, о чем неоднократно заявляли как операторы ГРС, так и оператор ГТС.

При этом во избежание кассовых разрывов в будущем и для предупреждения возникновения ситуации задержки расчетов между участниками рынка необходимо привести тарифы на распределение к безубыточному уровню.

Как сообщали Українські Новини, РГК - сервисная компания, предоставляющая услуги по финансовому, юридическому, технологическому консалтингу.

Клиентами компании являются поставщики газа в 16 регионах страны, а также 19 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 200 тыс. км газопроводов и 8 млн бытовых потребителей газа.

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