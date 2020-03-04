Облгазы опровергли сообщения СМИ о якобы несанкционированном отборе газа оператора ГТС

Операторы ГРМв течение последних месяцев покупают необходимые объемы газа на Украинской энергетической бирже. Услуга балансировки использовалась ими только на протяжении первых двух недель января 2020 года, как это и предусмотрено законодательством.

Об этом говорится в сообщении Региональной газовой компнии.

После 20 января 2020 года Операторы ГРМ, работающие под брендом РГК, не пользовались услугами балансировки Оператора ГТС. Утверждение о несанкционированном отборе газа со стороны Оператора ГТС, распространенное некоторыми СМИ, является манипуляцией и не соответствует действительности.

С целью уменьшения платежек для бытовых потребителей в отопительный сезон Регулятор принял решение уменьшить тарифную выручку Операторов ГРМ в первом квартале и компенсировать ее во втором и третьем кварталах, о чем Оператор ГТС был поинформирован заранее. В связи с этим Операторы ГРМ направили Оператору ГТС пропозиции о внесении изменений в график расчетов за предоставленные услуги балансировки с учетом решения, принятого Регулятором.

Напомним, чтотарифы на поставку газа, утвержденные Регулятором в конце декабря, не покрывают полную себестоимость услуги. Об этом неоднократно заявляли как Операторы ГРМ, так и Оператор ГТС. Во избежание кассовых разрывов в будущем и для предупреждения возникновения ситуации задержки расчетов между участниками рынка необходимо привести тарифы на распределение к безубыточному уровню.

Напомним, что Региональная Газовая Компания - сервисная компания, предоставляющая услуги по финансовому, юридическому, технологическому консалтингу, повышающие стандарты обслуживания, среди которых единый контакт-центр и телекоммуникационные услуги по защищенному онлайн доступу клиентов к личным счетам. Клиентами компании являются поставщики газа в 16 регионах страны, а также 19 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 200 тыс км газопроводов и 8 млн бытовых потребителей газа.