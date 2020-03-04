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04 марта 2020, среда, 20:52 82 Пресс-релиз
Экономика 2020-03-04T21:01:11+02:00
Українські Новини
Облгазы опровергли сообщения СМИ о якобы несанкционированном отборе газа оператора ГТС

Облгазы опровергли сообщения СМИ о якобы несанкционированном отборе газа оператора ГТС

Валерия Драгомирова
Регіональна газова компанія, РГК. Фото: 104.ua
Регіональна газова компанія, РГК. Фото: 104.ua

Операторы ГРМв течение последних месяцев покупают необходимые объемы газа на Украинской энергетической бирже. Услуга балансировки использовалась ими только на протяжении первых двух недель января 2020 года, как это и предусмотрено законодательством.

Об этом говорится в сообщении Региональной газовой компнии.

После 20 января 2020 года Операторы ГРМ, работающие под брендом РГК, не пользовались услугами балансировки Оператора ГТС. Утверждение о несанкционированном отборе газа со стороны Оператора ГТС, распространенное некоторыми СМИ, является манипуляцией и не соответствует действительности.

С целью уменьшения платежек для бытовых потребителей в отопительный сезон Регулятор принял решение уменьшить тарифную выручку Операторов ГРМ в первом квартале и компенсировать ее во втором и третьем кварталах, о чем Оператор ГТС был поинформирован заранее. В связи с этим Операторы ГРМ направили Оператору ГТС пропозиции о внесении изменений в график расчетов за предоставленные услуги балансировки с учетом решения, принятого Регулятором. 

Напомним, чтотарифы на поставку газа, утвержденные Регулятором в конце декабря, не покрывают полную себестоимость услуги. Об этом неоднократно заявляли как Операторы ГРМ, так и Оператор ГТС. Во избежание кассовых разрывов в будущем и для предупреждения возникновения ситуации задержки расчетов между участниками рынка необходимо привести тарифы на распределение к безубыточному уровню.

Напомним, что Региональная Газовая Компания - сервисная компания, предоставляющая услуги по финансовому, юридическому, технологическому консалтингу, повышающие стандарты обслуживания, среди которых единый контакт-центр и телекоммуникационные услуги по защищенному онлайн доступу клиентов к личным счетам. Клиентами компании являются поставщики газа в 16 регионах страны, а также 19 газораспределительных компаний, на обслуживании которых находится более 200 тыс км газопроводов и 8 млн бытовых потребителей газа.

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