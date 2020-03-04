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04 марта 2020, среда, 20:27 21
Общество 2020-03-04T20:27:28+02:00
Українські Новини
Во Львове заявили об отсутствии тест-систем для проверки на коронавирус

Во Львове заявили об отсутствии тест-систем для проверки на коронавирус

Елизавета Кесельман
Львов, Коронавирус, коронавирус в Украине, Эпидемия коронавируса
Коронавирус. Скриншот видео CBS Newsв
Коронавирус. Скриншот видео CBS Newsв

В то время, как в Украине 6 человек проверяют на коронавирус, Львов заявляет об отсутствии тест-систем для проверки на заражение коронавирусом.

Об этом журналистам сообщил мэр Львова Андрей Садовый, передают Українські Новини.

По его словам, Областная комиссия по вопросам чрезвычайных ситуаций обещала закупить для Львова тест-системы еще на прошлой неделе, однако, профильное министерство, в первую очередь, направило их в приграничные города.

"Тест-системы нужно иметь во Львове немедленно хотя бы для успокоения людей. Срочно подготовьте телеграммы министру здравоохранения и премьер-министру, что Львов должен был получить тест-системы еще на прошлой неделе, а по состоянию на среду на этой неделе их до сих пор нет, что вызывает большое беспокойство общины города", - сказал Садовый.

По словам главы оперативного штаба по вопросам коронавируса, заместителя мэра Львова Галины Сличной, декларировалось, что тест-системы должны быть переданы в резервный фонд из Министерства здравоохранения.

"Эти тест-системы в Лабораторный областной центр не поступили, соответственно их нет в наличии во Львове", - сообщила она.

Как сообщали Українські Новини, 3 марта Кличко сообщил, что в Киеве есть 2 специализированные бригады экстренной медицинской помощи для транспортировки лиц с подозрением на коронавирус Covid-19.

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