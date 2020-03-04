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04 марта 2020, среда, 19:56 342
Судебная власть 2020-03-04T20:28:52+02:00
Українські Новини
Суд отменил электронный браслет экс-начальнику Главного следственного управления Генпрокуратуры Щербине

Суд отменил электронный браслет экс-начальнику Главного следственного управления Генпрокуратуры Щербине

Елизавета Кесельман
Щербина, Электрический браслет, арест Щербины
Игорь Щербина. Фото: zik.ua
Игорь Щербина. Фото: zik.ua

Высший антикоррупционный суд отменил бывшему начальнику Главного следственного управления Генеральной прокуратуры Игорю Щербине обязательство носить электронный браслет.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українські Новини.

Отмечается, что 27 февраля суд продолжил срок действия возложенных на Щербину обязанностей, а именно: прибывать к следователю, прокурору и в суд по первому требованию; не отлучаться из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда; уведомлять следователя, прокурора или суд об изменении своего места жительства и / или места работы; воздержаться от общения с другим подозреваемым и свидетелями по делу, а также должностными лицами ГБР; сдать на хранение паспорт (паспорта) для выезда за границу.

Срок действия обязанностей продлен до 27 апреля включительно.

Как сообщали Українськi Новини, ранее суд продлил обязательство носить электронный браслет и запрет на выезд за границу Щербине до 2 марта.

3 декабря 2019 года НАБУ сообщило Щербине о подозрении в вымогательстве 150 тыс. долларов взятки за закрытие дела Государственного бюро расследований.

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