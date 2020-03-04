Остаюсь адвокатом медреформы, – Зоряна Скалецкая

Министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая на своей странице в социальной сети Facebook обнародовала заявление в связи с отставкой правительства Алексея Гончарука. По ее словам, для нее лично главным вопросом является не должность, а продолжение реформ, в частности системы здравоохранения.

"Я могу пообещать, что в любом статусе остаюсь адвокатом медицинской реформы. Я много лет работала над этой реформой до назначения министром и продолжу работу в этой области в качестве эксперта", - заявила она.

Скалецкая отметила, что для нее важно, чтобы на должность нового министра здравоохранения был назначен человек, который будет отстаивать продолжение изменений в системе здравоохранения. Она назвала эту реформу неизбежной и крайне необходимой как элемент национальной безопасности.

"Безболезненных реформ не бывает, так же, как и реформ, которые дают мгновенный результат. Украина должна пройти этот путь. В противном случае мы рискуем потерять медицинскую отрасль как таковую, и наших специалистов. Для того, чтобы провести фундаментальные изменения в системе здравоохранения, нужно больше времени, чем полгода. Надеюсь, что моему преемнику дадут это время", - написала Скалецкая.

Она также перечислила достижения за последние 6 месяцев: удалось подготовить больницы и провести первый этап контрактирования больниц для оказания медицинской помощи. Удалось достичь существенного прогресса в отдельных отраслях: трансплантологии, вакцинации, экстренной помощи. Разработана стратегия борьбы с онкологическими заболеваниями.

"Спасибо Президенту Украины Владимиру Зеленскому за возможность служить своей стране на этом посту и за добрые слова, сказанные сегодня с трибуны Верховной Рады. Желаю своим коллегам и преемнику на посту главы Министерства здравоохранения сил для продолжения реформы", - добавила она.