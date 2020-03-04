ОПЗЖ не будет голосовать за новый Кабмин без представления программы, – Бойко

Сопредседатель фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) в Верховной Раде Украины Юрий Бойко заявил, что фракция не будет голосовать за новый состав Кабинета Министров без представления программы правительства.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы партии.

По словам сопредседателя фракции ОПЗЖ, оппозиционеры не будут голосовать за назначение нового Кабинета Министров, ведь ни его персональный состав, ни программа не были представлены.

"Мы не можем поддержать назначение нового правительства, поскольку не видели его программы, не знаем большинства претендентов на министерские кресла, не было беседы с возможным новым премьер-министром. Мы не знаем, что они будут делать", - сказал Бойко.

Он назвал назначение правительства "кулуарными вещами".

"Происходят кулуарные вещи, как и при назначении предыдущего правительства - кандидатуры возникали за час до голосования, и правящее большинство за них голосовало", - сказал Бойко.

Сопредседатель фракции ОПЗЖ подчеркнул, что новое правительство должно сосредоточиться прежде всего на экономике, поддержке промышленности, отмене медреформы и реформы образования.

Как сообщали Українськi Новини, Бойко выступает за отставку премьер-министра Алексея Гончарука и Кабинета Министров из-за их непрофессионализма.