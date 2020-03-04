Бахтеева привезла землячество "Родной Донбасс" в Краматорск и Лиман

2-4 марта состоялась рабочая поездка лидеров Всеукраинской общественной организации "Землячество – Родной Донбасс" в Донецкую область. Представители организации - Татьяна Бахтеева, Борис Адамов, Виталий Лукьяненко – посетили Краматорск, Лиман и еще ряд городов на подконтрольной территории Украины.

Цель визита – встречи с земляками, помощь детским учреждениям и больницам, восстановление связей с промышленными коллективами.

"Наши коллеги-земляки вынужденные переселенцы, и они очень ждут мира в стране и скорейшего возвращения домой", - подчеркнула председатель организации Татьяна Бахтеева, после встречи с врачами НИИ травматологии и ортопедии, с которыми она работала до начала вооруженного конфликта на Донбассе в дружном 3-тысячном коллективе ДОКТМО.

По словам Бахтеевой, с 2015 года НИИ травматологии и ортопедии из Донецка переехал в город Лиман: более 300 сотрудников с руководителем, заслуженным врачом Украины, профессором Владимиром Климовицким уехали без оборудования, медицинских инструментов и начинали свою работу в неприспособленных помещениях. Сегодня НИИ травматологии и ортопедии очень востребован, туда приезжают оперироваться жители не только Донецкой области, а и со всей Украины, в год проводится около 1 500 операций.

Бахтеева встретилась с коллективом медучреждения и его пациентами, выразившими благодарность за профессиональную помощь медиков и надежду на изменение ситуации в стране.

"Взрослые должны прекратить войну – ради наших детей, ради улыбок на их лицах", - сказала Бахтеева во время посещения дома ребенка "Антошка" в Краматорске.

"В доме ребенка живут 115 деток, как с подконтрольной, так и с неподконтрольной территории Донбасса. Это единственный дом ребенка в Донецкой области", - отметила инициатор создания землячества.

Представители "Землячество - Родной Донбасс" подарили дому ребенка специальный телевизор для детей с ДЦП, фрукты, детские игрушки и одежду. А также выразили благодарность одноименной сети детских магазинов, которые откликнулись на призыв организации помочь детям-сиротам.

Кроме того, представители землячества побывали на Новокраматорском машиностроительном заводе (НКМЗ) и встретились с его бессменным генеральным директором, героем Украины Георгием Скударем.

"Для всех нас это очень дорогая встреча. И очень важная в плане изучения вопроса восстановления промышленного потенциала Донбасса. Мы осмотрели цеха завода: свыше 8 000 рабочих мест, стабильная заработная плата, выше чем средняя по городу, социальная поддержка работающих на предприятии – это все НКМЗ под руководством Георгия Скударя! Такой завод единственный не только в Донецкой области, но и во всей Украине! Продукция НКМЗ поставляется в 79 стран мира. Это предприятие - гордость нашей страны, и оно должно стать флагманом возрождения промышленного Донбасса после того, как мы вернем мир", - считает Татьяна Бахтеева.