Бойко назвал позором отмену индексации пенсий

"У власти-банкрота нет денег на предусмотренную законом индексацию пенсий."Об этом Сопредседатель Оппозиционной платформы - За життя Юрий Бойко заявил журналистам в кулуарах Верховной Рады в среду, 4 марта, информирует портал zagittya.com.ua.

С 1 марта 2020 года законодательством предусмотрена индексация пенсий для некоторых категорий граждан, но Кабмин не принял соответствующего постановления и тем самым заблокировал индексацию.

По словам Юрия Бойко, то, что правительство экономит на пенсионерах, - это позор для государства.

"Это позор. Пенсионеры, которые ожидали, что, согласно бюджетной росписи, с 1 марта будут пересчитаны пенсии, чувствуют себя обманутыми. Когда увеличивают выплаты силовикам и практически замораживают пенсии - это строительство полицейского государства с бедным населением", - акцентировал политик.

Сопредседатель фракции оппозиционеров отметил, что причиной сложившейся ситуации является провал экономической политики правительства.

"Это, знаете, такая последняя капля этого правительства грантоедов, аферистов и лицемеров - они показали свое истинное лицо. Они заигрались в политические вещи и не обращали внимания на экономическую ситуацию в государстве. В результате - в бюджете просто нет средств", - подчеркнул Юрий Бойко.

Справочно:

Согласно Закону "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" пенсии должны автоматически пересматриваться ежегодно. Размер индексации определяется следующим образом: 50% роста средней зарплаты в предыдущем году "плюс" 50% инфляции за предыдущий год. Следовательно, пенсии должны быть проиндексированы на 10%.

По расчетам экспертов, на индексацию пенсий в 2020 году потребуется около 30 млрд грн. Но из-за замораживания повышения зарплат Пенсионный фонд фактически лишен необходимого ресурса. Также сокращены дотации из Государственного бюджета - если в 2019 г. Пенсионный фонд получил 182 млрд грн., то в этом предусмотрено 172,5 млрд. То есть средств на индексацию пенсиий в бюджете Пенсионного фонда не предусмотрено вообще.

Около 83% пенсионеров получают пенсию до 4 тыс. грн., что ниже фактического прожиточного минимума.