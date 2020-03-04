Коломойский через Голосеевский райсуд помогает Константину Кулику вернуться в правоохранительные органы, – СМИ

Скандального бывшего прокурора Константина Кулика готовят для возвращения в правоохранительные органы. Для этого дело о его незаконном обогащении пытаются вернуть из Высшего антикоррупционного суда на рассмотрение в Голосеевский районный суд г. Киева, где он может получить оправдательное решение.

Об этом сообщило интернет-издание ZN.ua, ссылаясь на расследование "Полет Кулика: кто возвращает скандального экс-прокурора в правоохранители".

По информации издания, 5 марта в Апелляционном суде Киева будет рассматриваться вопрос об обратной передаче дела Константина Кулика о незаконном обогащении из Высшего антикоррупционного суда (ВАКС) в Голосеевский райсуд Киева.

"Для самого Константина Кулика ситуация выглядит таким образом, что Голосеевский суд - это возможность получить оправдательный приговор, а значит и возможность занимать высокие посты с широкими полномочиями в правоохранительных структурах. Рассмотрение же дела в ВАКС, по всем прогнозам, принесет экс-прокурору обвинительный приговор и закрытие возможности работать в правоохранительных структурах. Такое решение суда дискредитирует работу Константина Кулика на должности прокурора и ставит под сомнения объективность выдвинутых им подозрений и обвинений по ряду уголовных дел и лиц, против которых он работал. Особенно учитывая тот факт, что список преследуемых прокурором Куликом практически идентичен списку врагов олигарха Игоря Коломойского", - отмечается в расследовании.

На это указывают и другие эксперты. В Центре противодействия коррупции, в своем посте еще от 14 января 2019 года обвиняли Голосеевский райсуд в умышленном затягивании рассмотрения дела Кулика. В комментарии "РБК-Украина" эксперт центра Андрей Савин, говоря о перспективах Кулика восстановиться на должности заявил, что в Центре противодействия коррупции не верят в такой вариант развития событий.

"Это маловероятно. Он не прошел переаттестацию, что по закону является условием для дальнейшего пребывания на службе. Скорее всего, что он будет и дальше использовать свои связи в судах, чтобы получать выгодные ему решения. Но возобновиться в старой должности – вряд ли", - добавил в комментарии "РБК-Украина" Савин.

Тем не менее, уже появлялась информация, что Кулик может получить должность в Службе безопасности Украины, и учитывая его стремление "отбелиться" через решение суда, он может претендовать на должности в правоохранительных органах. Особенно учитывая возможную отставку генпрокурора Руслана Рябошапки.